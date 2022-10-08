من هو المغربي شادي رياض منقذ برشلونة من أزمة المدافعين؟

لجأ تشافي هيرنانديز إلى المدافع المغربي الشاب شادي رياض لتعويض النقص في المدافعين بعد إصابة المدافعين رونالد أراوخو وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وكذلك هيكتور بيليرين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن أحد أعظم المستجدات في قائمة تشافي للمباراة في كامب نو ضد سيلتا فيغو هو شادي رياض، المدافع البالغ من العمر 19 عامًا والذي يبرز في موسمه الأول في برشلونة.

ويتميز المدافع الشاب بأنه يلعب بقدمه اليسرى وهي ميزة لا يملكها تشافي في فريقه هذا الموسم، وقد أقنع تشافي خلال فترة الإعداد للموسم عندما كان أحد لاعبي الفريق الثاني الذين انضموا لتدريبات الفريق الأول مع قائد برشلونة السابق.

وكان شادي رياض لاعبا أساسيا الموسم الماضي في فريق Juvenil A الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، ورسخ اسمه هذا العام في قلب الدفاع بالفريق الثاني على الرغم من أنه يتدرب تحت قيادة أوسكار لوبيز مدرب فريق الشباب أيضا.

ويبرز رياض لكونه قلب دفاع قوي، حيث يبلغ طوله 1.86 متر، وقوي البنية ويسير بشكل جيد للغاية ومهم في اللعب الإستراتيجي، كما أظهر في المباراة الأوروبية الأخيرة، عندما افتتح التسجيل بضربة رأس ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا للشباب.

كما أنه لاعب منضبط ويتميز بالشراسة، ويقارنه بأروخو لأسلوبه الملتزم والمحنك، بينما يسلطون الضوء على قدمه الجيدة، كما يتضح من حركته الجيدة بالكرة التي أتقنها في مدرسة برشلونة، حيث وصل صيف 2019 إلى Juvenil B، من فريق ريال مايوركا للشباب.

وشارك شادي رياض بالفعل مع منتخب المغرب تحت 20 عاما، لكنه مستقر في برشلونة والآن يبدو مستقبله جيدًا للغاية، هذا ما يؤمن به تشافي، كما اعترف بذلك علنا