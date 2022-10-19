محمد صلاح ورياض محرز ضمن فريق تحليل كأس العالم على قنوات "بي إن سبورتس"
كشف جريدة "استاد الدوحة " القطرية على أن الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، سيكونا ضمن فريق التحليل بقنوات "بي إن سبورتس" لبطولة كأس العالم 2022.
ولم تكشف الصحيفة عن المزيد من التفاصيل وما هي أبرز المباريات التي سيقوم الثنائي بتحليلها.
وتستعد قطر، لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، في الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.
ولم يتأهل منتخب مصر بقيادة صلاح إلى المونديال بعد خسارته أمام السنغال، في الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.
وبسيناريو أكثر قسوة، خسر منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز على أرضه بطاقة الصعود للمونديال، بعد الخسارة على يد الكاميرون.
منتخب الجزائر سبق له المشاركة في 4 نسخ سابقة بالمونديال، أحدثها عام 2014.
ومن المقرر أن يتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز في 13 نوفمبر المقبل، على أن يستأنف في 26 ديسمبر، بالتزامن مع مواعيد مباريات "البوكسينغ داي"، حتى يمكن إقامة فعاليات مونديال قطر 2022.
وستسمح المسابقة الإنجليزية للاعبين بالتدرب مع منتخبات بلادهم قبل أسبوع واحد من بدء البطولة، التي تنطلق في 20 نوفمبر، وسيعود اللاعبون الذين يصلون التصفيات النهائية بعد أقل من 10 أيام من استئناف منافسات البريميرليغ.