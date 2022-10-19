محمد صلاح ورياض محرز ضمن فريق تحليل كأس العالم على قنوات "بي إن سبورتس"

وتستعد قطر، لاستقبال ما يقدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، في الفترة بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

ولم يتأهل منتخب مصر بقيادة صلاح إلى المونديال بعد خسارته أمام السنغال، في الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

وبسيناريو أكثر قسوة، خسر منتخب الجزائر بقيادة رياض محرز على أرضه بطاقة الصعود للمونديال، بعد الخسارة على يد الكاميرون.

منتخب الجزائر سبق له المشاركة في 4 نسخ سابقة بالمونديال، أحدثها عام 2014.