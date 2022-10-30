سبب وفاة خبيرة التجميل السودانية هديل المشرف

كشف تقارير سودانية، عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف بالعاصمة المصرية القاهرة، فجر اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها كانت دخلت العناية المكثفة لمدة 12 يومًا.

وقالت صحيفة "التغيير" السودانية، إن هديل تعرضت لمضاعفات بسبب التخدير الكامل؛ ما تسبب في إصابتها بجلطة في الرئة أدت إلى وفاتها.

وعمت حالة من الحزن في الأوساط السودانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة المشرف إثر عملية أجريت لها في القاهرة.