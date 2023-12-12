"السكر" سبب رئيس في انسداد الأوعية الدموية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم، وغالبًا ما يكون "الغذاء غير الصحي" هو السبب.

وبغض النظر عن أنّ بعض الأطعمة تتمتع بمذاق "لذيذ"، إلا أنها تتسبب في "انسداد الشرايين والأوعية الدموية".

ووفقًا لموقع "ديربورن" الأمريكي، كشفت الدكتورة آنا كورنيفيتش، طبيبة القلب، عن الأطعمة التي قد يؤدي تناولها بشكل مفرط إلى انسداد الأوعية الدموية.

وبحسب الدكتورة آنا، وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن تصلب الشرايين لا يحدث نتيجة الإفراط في تناول اللحوم الدهنية بكل أنواعها، بل يحدث بسبب السكر.

لذلك، يجب أوَّلًا وقبل كل شيء الحد من تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، والحلويات، والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، والحبوب السريعة، والأرز الأبيض.

وتقول آنا: "لا يرتبط تصلب الشرايين بشكل مباشر باستهلاك الدهون"، بل بـ" استهلاك الكربوهيدرات"، وتعد جميع أنواع الحلويات ضارة بالجسم.

ولا يرتبط ذلك فقط بالوزن الزائد، بل يرتبط أيضًا بتصلب الشرايين ومشاكل في الأوعية الدموية، ويمكن للأطعمة، أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد، وترهل الجلد، وفرط التصبغ والتورم.

ووفقًا لآنا، فإن خطر انسداد الأوعية الدموية يزداد مع انخفاض النشاط البدني والتدخين.