دليلك لزيادة عدد المتابعين بسرعة على تيك توك
بعد انتشاره بشكل سريع، أصبح "تيك توك" المكان المناسب للذين يرغبون في الوصول إلى عدد كبير من الجمهور. لذا، بات تكوين متابعين على "تيك توك" تحديا أصعب، ويعتمد على كيفية عرض المحتوى الخاص بك أمام جمهورك. وفي ما يلي الأساسيات حول كيفية زيادة عدد متابعيك على "تيك توك".
تحديد جمهورك: يساعد تحديد الجمهور المستهدف على إنشاء محتوى مناسب له من أجل زيادة عدد المتابعين. ويمكن اعتبار هذا الأمر نقطة الانطلاق على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها "تيك توك".
ترقية حسابك: قد يكون من المفيد ترقية حساب "تيك توك" الخاص بك إلى الحساب الاحترافي في حال كنت تريد فعلاً الحصول على المزيد من المتابعين.
حسن اختيار الموسيقى: غالباً ما تكون الأغاني والموسيقى من الأمور المهمة التي تساعد في انتشار فيديو معين. ويعود ذلك الى أنّ شركات التسجيلات تعمل غالباً مع "تيك توك" لدفع أغاني الفنانين في التطبيق، بحيث يمكن أن يساعد ذلك في زيادة مبيعاتهم وزيادة احتمالية أن تحتل الأغنية المراتب الأولى لدى المستمعين.
تثقيف متابعيك وجعل حياتهم أسهل: يعدّ المحتوى الذي يتم إنتاجه بذكاء طريقة رائعة لإعلام وتثقيف جمهورك حول كيفية جعل حياتهم أسهل قليلاً. لذلك أحسن اختيار المحتوى الذي تريد نشره وابتعد عن كل ما يمكن أن يسيء أو يخدش شعور الآخرين.
استخدم الوسوم الصحيحة: من المهم أن تستخدم الهاشتاغ والوسوم الصحيحة في المحتوى الذي تنشره على "تيك توك"، لأن ذلك سيمنح المحتوى الخاص بك فرصة أفضل للوصول لجمهورك المستهدف.
التوقيت الصحيح للنشر: حين يتعلق الأمر بالحصول على المزيد من المتابعين على "تيك توك"، فالتوقيت هو العامل الأهم. وكما هو الحال مع معظم منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، تحتاج إلى معرفة الوقت المناسب لنشر المحتوى الخاص بك.
وحاول نشر المحتوى عندما يكون المزيد من المشاهدين على "تيك توك" من أجل الحصول على المشاهدات بسرعة، والتي عادة ما ينتج عنها المزيد من المتابعين. ولمعرفة التوقيت المثالي، يجب أن تقوم بنشر المحتوى في أوقات مختلفة ومراقبة تفاعل الجمهور والمتابعين. وبذلك يمكنك تحديد الوقت الأمثل للنشر.
تفاعل مع المستخدمين لديك: هناك طريقة مؤكدة لاكتساب متابعين جدد وهي التفاعل مع أولئك الحاليين مثل التعليق والرد على التعليقات. وكل هذا يعمل على بناء العلاقات مع المتابعين، بالإضافة إلى صانعي المحتوى الآخرين.
الإضاءة في الفيديوهات: بصرف النظر عن محتوى الفيديو الذي ترغب بنشره، حاول أن تستخدم إضاءة جيدة في جميع الأوقات. ولا تصور أي فيديو أمام النافذة، لأن الضوء الخلفي سوف يجعل صورتك معتمة.
انضم إلى التحديات: إذا كنت ترغب في زيادة متابعيك على "تيك توك"، فكر في مشاركة التحديات التي يشارك فيها جمهورك بين الحين والآخر.
استخدم المنصات الأخرى: قم بالترويج لمقاطع فيديو "تيك توك" الخاصة بك على منصات مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستغرام" و"لينكد إن" للحصول على المزيد من المتابعين.
استخدم أدوات طرف ثالث: لست مضطراً للتعامل بنفسك مع "تيك توك" عندما يتعلق الأمر برعاية المتابعين. وضع في اعتبارك أنه يمكنك التواصل مع جمهورك المستهدف من خلال أدوات وتطبيقات تابعة لجهات خارجية. وتعمل هذه الأدوات على إتمام المهام اليومية للحصول على المزيد من المتابعين.
استفد من إعلانات تيك توك: تتيح لك إعلانات "تيك توك" الوصول إلى جمهور أوسع والحصول على المزيد من المتابعين وزيادة التفاعل مع الآخرين على المنصة.
الترويج لمقاطع الفيديو: يمكنك الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بك عبر استخدام ميزة Promote، للوصول إلى جمهورك وزيادة حركة المرور على صفحتك. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مقاطع الفيديو الوحيدة التي يمكنك الترويج لها هي تلك التي تستخدم موسيقى وأصواتاً مناسبة للاستخدام التجاري.