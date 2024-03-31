ملفات ثقيلة تتصدر زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق

قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي إن من المرجح أن تؤدي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتوقعة إلى العراق في منتصف أبريل/ نيسان إلى دفع المناقشات حول مشروع ممر نقل بين البلدين، فيما تسعى أنقرة إلى زيادة التعاون في مكافحة المسلحين الأكراد الذين يشاركون في القتال ضد تركيا.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس أردوغان سيزور العاصمة العراقية بغداد بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

ومن بين أهم بنود جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، والتي ستكون أول زيارة لأردوغان للبلاد منذ عام 2011، التعاون الأمني، خاصة ملف حزب العمال الكردستاني المحظور، والجهود المبذولة لاستئناف تدفق النفط من خط أنابيب النفط الذي يربط بين تركيا والعراق وكذلك مشروع طريق التنمية لربط محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط في العراق بأوروبا عبر تركيا.

وذكر تقرير الموقع بأن زيارة الرئيس التركي إلى العراق تأتي في توقيت هام، بعد أن قام العراق بلفتة مهمة تجاه أنقرة، والمتعلقة بحظر حزب العمال الكردستاني.

ومن المرجح، بحسب الموقع، أن تقدم تركيا تخفيفا مؤقتا للأعباء الناجمة عن نقص المياه في العراق من خلال فتح أبواب سدودها العديدة على نهري دجلة والفرات، فيما لا تزال مشاكل تقاسم المياه بين البلدين واحدة من أطول النزاعات أمدا.

حزب العمال الكردستاني والمسائل الأمنية

وحظرت الحكومة العراقية رسميا في وقت سابق من هذا الشهر، حزب العمال الكردستاني بعد محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين عقدت في بغداد.

ويقول الموقع إن أنقرة تسعى الآن إلى إضفاء الطابع الرسمي على الحظر العراقي على حزب العمال الكردستاني ضمن إطار قانوني مماثل للإطار الذي وقعه العراق مع إيران في عام 2022 والذي أدى إلى نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية التي تقاتل طهران.

وأعلن وزير الخارجية التركي أن بلاده تعمل على اتفاق إطار ثنائي شامل لمأسسة التعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من المقرر توقيعه خلال زيارة أردوغان إلى العراق.

وقال فيدان إن أنقرة تعمل مع السلطات العراقية لضمان أن يشمل الاتفاق إنشاء مركز قيادة مشترك لتنسيق العمليات العسكرية التركية ضد المسلحين، فيما يقول الموقع إن بغداد تبدو مترددة في إنشاء هذا المركز.