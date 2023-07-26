وفاة الفنانة السودانية نانسي ارسالية
نعى مواطنون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنتهم الفنانة الشعبية نانسي ارسالية، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.
ونقلت الفنانة السودانية إلى المستشفى في العاصمة القاهرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
ولم يتم تحديد ملابسات وفاة الفنانة "ارسالية"، لكن متابعين قالوا إنّها عانت من مشاكل صحية نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالتها الصحية، لافتين إلى أن مرض السكري كان سبب الوفاة.
واشتهرت نانسي ارسالية بصوتها المتميز، وأغانيها المستنبطة من الفلوكلور الشعبي السوداني، وبعد شهرتها اتجهت إلى القاهرة، وهناك تابعت الغناء.
وقد حققت أغنيتها "الجاي بحصل كلو خير"، والتي أطلقتها العام الماضي، حققت نجاحًا لافتًا.