وفاة الفنانة السودانية نانسي ارسالية

نعى مواطنون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنتهم الفنانة الشعبية نانسي ارسالية، التي وافتها المنية أمس الثلاثاء، إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونقلت الفنانة السودانية إلى المستشفى في العاصمة القاهرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ولم يتم تحديد ملابسات وفاة الفنانة "ارسالية"، لكن متابعين قالوا إنّها عانت من مشاكل صحية نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن تتدهور حالتها الصحية، لافتين إلى أن مرض السكري كان سبب الوفاة.