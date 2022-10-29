هل غياب كريم بنزيما عن ريال مدريد سببه "كأس العالم"؟

يستمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية ولن يتواجد في مواجهة جيرونا بعدما غاب عن لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يثير الشكوك بشأن أسباب غيابه مع اقتراب نهائيات بطولة كأس العالم في قطر ورغبته في المشاركة رفقة منتخب بلاده.

وتعرض الفائز بالكرة الذهبية مؤخرا لإصابات في بداية الموسم الحالي أثرت على مستواه، حيث شارك فقط في 11 لقاء سجل خلالها 6 أهداف وتمريرة حاسمة رفقة ريال مدريد في كل المنافسات.

ومع اقتراب كأس العالم بقطر يرغب النجم الفرنسي في المشاركة رفقة منتخب بلاده، خصوصا أنه غاب عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتي توج منتخب فرنسا بلقبها وذلك بسبب قضية الابتزاز الشهيرة لمواطنه ماتيو فالبوينا، والتي أبعدته عن المنتخب.

ويعاني كريم بنزيما من إجهاد عضلي يفرض الراحة لفترة غير طويلة، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يرغب في المخاطرة باللاعب في ظل وصية الأطباء بعدم إشراكه خوفا من تفاقم إصابته وتعرضه لنكسة قد تبعده عن كأس العالم.