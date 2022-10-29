هل غياب كريم بنزيما عن ريال مدريد سببه "كأس العالم"؟
يستمر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية ولن يتواجد في مواجهة جيرونا بعدما غاب عن لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يثير الشكوك بشأن أسباب غيابه مع اقتراب نهائيات بطولة كأس العالم في قطر ورغبته في المشاركة رفقة منتخب بلاده.
وتعرض الفائز بالكرة الذهبية مؤخرا لإصابات في بداية الموسم الحالي أثرت على مستواه، حيث شارك فقط في 11 لقاء سجل خلالها 6 أهداف وتمريرة حاسمة رفقة ريال مدريد في كل المنافسات.
ومع اقتراب كأس العالم بقطر يرغب النجم الفرنسي في المشاركة رفقة منتخب بلاده، خصوصا أنه غاب عن نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 والتي توج منتخب فرنسا بلقبها وذلك بسبب قضية الابتزاز الشهيرة لمواطنه ماتيو فالبوينا، والتي أبعدته عن المنتخب.
ويعاني كريم بنزيما من إجهاد عضلي يفرض الراحة لفترة غير طويلة، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يرغب في المخاطرة باللاعب في ظل وصية الأطباء بعدم إشراكه خوفا من تفاقم إصابته وتعرضه لنكسة قد تبعده عن كأس العالم.
وقال أنشيلوتي دفاعا عن نجمه الفرنسي: "لا أعتقد أن اللاعب يفكر في الوصول لكأس العالم دون إصابة، على الرغم من رغبته في المشاركة بكأس العالم بشكل جيد، لكن يمكنك الوصول للنهائيات مع الاستمرارية واللعب، إنه يعاني من انزعاج صغير ولا نريد المخاطرة به، أفضل خسارة مودريتش أو بنزيما في لقاء بدل غيابهما شهرا".
لكن استمرار غياب بنزيما عن لقاءات ريال مدريد يثير الشكوك لدى عدد من الصحفيين والمتابعين، حيث كتب الصحفي سيرجيو سانتوس عبر حسابه: "بنزيما يعاني من إجهاد عضلي وسيغيب عن لقاء جيرونا"، ليرد عليه أحد المغردين: "إجهاد مونديالي"، فرد الصحفي: "يعجبني هذا المصطلح، وأعتقد أننا سنراه كثيرا خلال الأسبوعين المقبلين"، في إشارة لتهرب كريم بنزيما من المشاركة في اللقاء خوفا من تفاقم الإصابة والغياب عن نهائيات كأس العالم بقطر.
كما أوضح سانتوس، أن "الفحوصات التي خضع إليها كريم بنزيما أثبتت عدم وجود إصابة، لكن مشاعر اللاعب تسببت في عدم المخاطرة به من أجل عدم حدوث انتكاسات قبل كأس العالم".
ومع اقتراب نهائيات كأس العالم التي تبدأ في قطر، يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يخشى أغلب النجوم التعرض للإصابة والتي تحرمهم من المشاركة في البطولة العالمية التي تقام في فصل الخريف لأول مرة في التاريخ بدل الصيف كما كان سابقا.