 ما هي العقوبات المتوقعة على حمدالله ونادي الاتحاد من "فيفا" بسبب شكوى النصر؟ (فيديو)

كشف القانوني والمحامي سعود الرمان، عن آخر توقعاته بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، وأزمته مع ناديه السابق النصر، الذي تقدم بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن ما يعرف باسم "قضية التسجيلات".

وقال سعود الرمان في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "(فيفا) ينظر للشق التعاقدي وليس له علاقة بالمخالفة الإجرائية في لائحة الاحتراف السعودي والتفاوض دون موافقة، بالتالي العقوبتان مختلفتان، ثانيا: المحك الرئيس بما قدمه النصر والاتحاد، والسؤال هل (فيفا) تقبل التسجيلات أم لا؟ وفي حال قبلت التسجيلات سيكون الحكم لصالح النصر، ولكن حال عدم قبولها قد يكسب حمدالله جزءا من القضية والنصر يكسب جزءا آخر".

وأضاف الرمان: "المعلومات التي لدي، أنه قبل ظهور التسجيلات كانت نسبة حسم القضية لحمدالله 80% ومحامي اللاعب يعلم ذلك، ولكن بعد ورود التسجيلات للفيفا وتسليمها من محامي النصر وهو ما تأكدت منه خلال الأيام الماضية فالمحكمون أجمعوا أن التسجيلات طالما اعتمدت من جهة رسمية في بلد القضية فالفيفا قد يأخذ بهذه التسجيلات، فأعيد فتح باب المرافعة مرة ثانية وبالتالي القرار قد يصدر لصالح النصر وفي هذه الحالة فالطرف الخاسر يمكنه الاستئناف خلال 21 يوما من صدور القرار".

وتابع: "القرار الذي صدر من لجنة الاحتراف السعودي من عقوبات تم إرفاقه في ملف القضية بالفيفا، ومن حسن حظ النصر أن أرفق العقوبات الصادرة من قرار اللجنة الداعمة للقضية، والفيفا أغلق باب المرافعة في القضية".

وأشار: "أعتقد أن الفيفا كان قد حدد يوم 18 أكتوبر موعدا للنطق الحكم والقرار قد يكون صدر ولكن الفيفا قد ينشر حيثياته الأسبوع المقبل، وأتوقع أن العقوبات قد تكون لصالح إدارة النصر، وستكون عبارة عن إيقاف اللاعب ما بين 4 و 6 أشهر، وغرامات مالية قد تصل إلى 4 ملايين يورو على اللاعب، وإيقاف نادي الاتحاد فترتي تسجيل إلى جانب الفترة المحلية، ليبدأ هذا الأمر مباشرة بعد صدور القرار، ويحق لنادي الاتحاد واللاعب بعد صدور حيثيات القرار الاستئناف لدى الفيفا، وطلب التدابير الوقتية".