ما هي العقوبات المتوقعة على حمدالله ونادي الاتحاد من "فيفا" بسبب شكوى النصر؟ (فيديو)
كشف القانوني والمحامي سعود الرمان، عن آخر توقعاته بشأن قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، وأزمته مع ناديه السابق النصر، الذي تقدم بشكوى ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن ما يعرف باسم "قضية التسجيلات".
وقال سعود الرمان في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "(فيفا) ينظر للشق التعاقدي وليس له علاقة بالمخالفة الإجرائية في لائحة الاحتراف السعودي والتفاوض دون موافقة، بالتالي العقوبتان مختلفتان، ثانيا: المحك الرئيس بما قدمه النصر والاتحاد، والسؤال هل (فيفا) تقبل التسجيلات أم لا؟ وفي حال قبلت التسجيلات سيكون الحكم لصالح النصر، ولكن حال عدم قبولها قد يكسب حمدالله جزءا من القضية والنصر يكسب جزءا آخر".
وأضاف الرمان: "المعلومات التي لدي، أنه قبل ظهور التسجيلات كانت نسبة حسم القضية لحمدالله 80% ومحامي اللاعب يعلم ذلك، ولكن بعد ورود التسجيلات للفيفا وتسليمها من محامي النصر وهو ما تأكدت منه خلال الأيام الماضية فالمحكمون أجمعوا أن التسجيلات طالما اعتمدت من جهة رسمية في بلد القضية فالفيفا قد يأخذ بهذه التسجيلات، فأعيد فتح باب المرافعة مرة ثانية وبالتالي القرار قد يصدر لصالح النصر وفي هذه الحالة فالطرف الخاسر يمكنه الاستئناف خلال 21 يوما من صدور القرار".
وتابع: "القرار الذي صدر من لجنة الاحتراف السعودي من عقوبات تم إرفاقه في ملف القضية بالفيفا، ومن حسن حظ النصر أن أرفق العقوبات الصادرة من قرار اللجنة الداعمة للقضية، والفيفا أغلق باب المرافعة في القضية".
وأشار: "أعتقد أن الفيفا كان قد حدد يوم 18 أكتوبر موعدا للنطق الحكم والقرار قد يكون صدر ولكن الفيفا قد ينشر حيثياته الأسبوع المقبل، وأتوقع أن العقوبات قد تكون لصالح إدارة النصر، وستكون عبارة عن إيقاف اللاعب ما بين 4 و 6 أشهر، وغرامات مالية قد تصل إلى 4 ملايين يورو على اللاعب، وإيقاف نادي الاتحاد فترتي تسجيل إلى جانب الفترة المحلية، ليبدأ هذا الأمر مباشرة بعد صدور القرار، ويحق لنادي الاتحاد واللاعب بعد صدور حيثيات القرار الاستئناف لدى الفيفا، وطلب التدابير الوقتية".
وانتقل المغربي عبدالرزاق حمدالله، صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.
وشارك المهاجم المغربي هذا الموسم مع الاتحاد في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية لحمدالله 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
يذكر أن مركز التحكيم الرياضي يستعد لإعلان إنهاء قضية نادي النصر ضد الاتحاد وحمدالله في ما يعرف باسم قضية "التسجيلات المسربة".
وكانت إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.
ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو "82 مليون ريال سعودي".
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد، مدير الاتحاد، 3 أشهر، وحامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.
كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.
قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قرارا سابقا يفيد بتعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله بعد الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على خلفية العقوبة الموقعة على اللاعب في قضية التسريبات من قبل إدارة النصر.