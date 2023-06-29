اقتحام سفارة السويد في بغداد احتجاجًا على حرق المصحف

اقتحم عشرات المتظاهرين السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف.

وتجمع حشد من أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء في بغداد وعبروا عن غضبهم من حرق المصحف في السويد.

وأظهر مقطع فيديو متداول عشرات المتظاهرين وقد طوقوا محيط السفارة، كما تمكنوا من اقتحامها، وكتبوا أيضا على بوابة السفارة السويدية "نعم ، نعم للقرآن".

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.