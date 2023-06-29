اقتحام سفارة السويد في بغداد احتجاجًا على حرق المصحف
اقتحم عشرات المتظاهرين السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف.
وتجمع حشد من أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء في بغداد وعبروا عن غضبهم من حرق المصحف في السويد.
وأظهر مقطع فيديو متداول عشرات المتظاهرين وقد طوقوا محيط السفارة، كما تمكنوا من اقتحامها، وكتبوا أيضا على بوابة السفارة السويدية "نعم ، نعم للقرآن".
وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.
وهتف المحتجون الغاضبون ورددوا شعارات تندد بواقعة حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم.
ورفع بعض المتظاهرين أمام السفارة السويدية ببغداد منشورا كتب عليه: "دستورنا القرآن وقائدنا الصدر" باللغتين الإنجليزية والعربية.
وأحرق آخرون أعلام قوس قزح التي ترمز إلى "المثليين"، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك "أفضل طريقة لاستفزاز" الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنها "على علم بالأحداث وإن موظفي سفارتها سالمون".
ودانت دول عربية وإسلامية الخميس إحراق نسخة من المصحف من جانب شخص عراقي مقيم في السويد، محذرين من أن مثل تلك الأفعال "تحرض" مشاعر المسلمين في أنحاء العالم.