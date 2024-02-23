مصرع 4 أشخاص بحريق مبنى سكني في إسبانيا (فيديو)

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 14 آخرون بحريق هائل أتى على مبنى سكني من طوابق عدة في مدينة فالنسيا الساحلية شرق إسبانيا، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ.

وصرّح مصدر في مجلس المدينة أنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود 19 شخصا في عداد المفقودين.

وقال شهود وخدمات الطوارئ إنّ الحريق اندلع قرابة الساعة 5,30 من مساء الخميس في الطابق الرابع وانتشر بسرعة في المبنى، حيث أظهرت لقطات على وسائل التواصل النيران وسحب الدخان الأسود تغطي المبنى الواقع في حي كامبانار غرب فالنسيا.

وقال خورخي سواريز توريس نائب مدير خدمات الطوارئ في منطقة فالنسيا للصحافيين "يمكن تأكيد مصرع أربعة أشخاص".

وذكرت خدمات الطوارئ أنّ 14 شخصا تلقوا علاجا من إصابات متفاوتة، بينهم طفل في السابعة، ونقل 12 منهم إلى مستشفيات المدينة.