وفاة الممثلة البريطانية غليندا جاكسون عن 87 عامًا

توفيت الممثلة البريطانية غليندا جاكسون، التي فازت بجائزتي أوسكار قبل أن تكرس نفسها للعمل السياسي في حزب العمال، عن 87 عامًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وكيل أعمالها، اليوم الخميس.

وقال ليونيل لارنر: "توفيت غليندا جاكسون، الممثلة والسياسية الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، بسلام في منزلها في بلاكهيث بلندن، بعد معاناة قصيرة مع المرض، محاطة بأسرتها".

وأضاف: "لقد انتهت أخيراً من تصوير (ذي غرايت إسكايبر) مع مايكل كين".

وفازت جاكسون التي كانت من الممثلات المفضلات للمخرج كن راسل، بأول أوسكار لها في عام 1970 عن فيلم "ويمن إن لوف" المقتبس من رواية جريئة لديفيد هربرت لورانس حول العلاقة العاطفية بين شقيقتين وعشيقيهما.

في عام 1973، فازت بثاني أوسكار لها عن "إيه تاتش أوف كلاس"، بفضل تجسيدها شخصية امرأة مطلقة تعيش قصة حب مستحيلة مع رجل متزوج.