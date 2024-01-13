السعودية تفتح الباب أمام حاملي الإقامة المميزة لحمل جنسيتها
ألغت السعودية قانوناً لا يخول حاملي الإقامة المميزة الحصول على جنسيتها، ما يفتح الباب أمام حاملي تلك الإقامات للحصول على جنسية البلد الخليجي الذي فتح باب التجنيس منذ العام 2021.
وكشفت أحدث نسخة من جريدة "أم القرى" الرسمية الأسبوعية، التي تنشر تفاصيل قرارات الحكومة، أن تعديل نظام الإقامة المميزة الذي صدر قبل يومين تضمن في أحد بنوده إلغاء فقرة لا تخول حملة الإقامات المميزة الحصول على الجنسية السعودية.
ونص التعديل الجديد الذي ورد في البند 12 من المادة الرابعة من مواد التعديل على: "إلغاء الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: (لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية).".
وأطلقت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به السعوديون، وفق شروط محددة لكل نوع من تلك الإقامات.
ولكل من تلك الإقامات المميزة شروط، مثل تملك عقار بمبلغ محدد، أو حمل تخصص طبي تحتاجه المملكة، أو استثمار مشروع وتوفير وظائف للسعوديين، فيما تبلغ رسوم الحصول على أي من تلك الإقامات أربعة آلاف ريال (نحو ألف دولار).
وقال مركز الإقامة المميزة في السعودية إن الإقامات المميزة الخمسة الجديدة هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وستوفر تلك الإقامات لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة.
وصُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.
فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.
وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.
وبدأ مركز الإقامة المميزة منذ العام 2019 استقبال طلبات الراغبين بالحصول عليها من خلال منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، لكنها لم تكن تخول حاملها الحصول على الجنسية السعودية.
وقبل الكشف عن الفئات الخمس الجديدة للإقامة المميزة، كان المركز يقدم نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يُدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، ويتيح للمقيم مزايا عديدة.
وبدأت السعودية، منذ العام الماضي 2023، العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فيما بدأت منذ العام 2021 بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ضمن توجه تتبعه عدد من دول المنطقة والعالم.
وتقول الرياض إنها تستهدف فتح باب تجنيس "الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين".