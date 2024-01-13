السعودية تفتح الباب أمام حاملي الإقامة المميزة لحمل جنسيتها

ألغت السعودية قانوناً لا يخول حاملي الإقامة المميزة الحصول على جنسيتها، ما يفتح الباب أمام حاملي تلك الإقامات للحصول على جنسية البلد الخليجي الذي فتح باب التجنيس منذ العام 2021.

وكشفت أحدث نسخة من جريدة "أم القرى" الرسمية الأسبوعية، التي تنشر تفاصيل قرارات الحكومة، أن تعديل نظام الإقامة المميزة الذي صدر قبل يومين تضمن في أحد بنوده إلغاء فقرة لا تخول حملة الإقامات المميزة الحصول على الجنسية السعودية.

ونص التعديل الجديد الذي ورد في البند 12 من المادة الرابعة من مواد التعديل على: "إلغاء الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: (لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية).".

وأطلقت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، 5 أنواع من الإقامات المميزة لجميع الجنسيات، توفر لحامليها مزايا عديدة يشبه بعضها ما يتمتع به السعوديون، وفق شروط محددة لكل نوع من تلك الإقامات.

ولكل من تلك الإقامات المميزة شروط، مثل تملك عقار بمبلغ محدد، أو حمل تخصص طبي تحتاجه المملكة، أو استثمار مشروع وتوفير وظائف للسعوديين، فيما تبلغ رسوم الحصول على أي من تلك الإقامات أربعة آلاف ريال (نحو ألف دولار).