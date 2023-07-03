احتجاجات الإسرائيليين على التعديلات القضائية تصل ‎إلى مطار بن غوريون

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين بعد عصر اليوم الإثنين عند مدخل مطار بن غوريون الدولي، الواقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، التي تبعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس، وذلك احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية، التي تُصر الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على إقرارها.

وأفاد شهود عيان لمراسل "إرم نيوز": إن حشودًا كبيرة من المحتجين توافدوا إلى مدخل المطار الرئيس والطريق المؤدية من وإلى داخل المطار، وعملوا على إغلاق الطريق أمام المسافرين المغادرين من المطار والقادمين إليه.