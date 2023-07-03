احتجاجات الإسرائيليين على التعديلات القضائية تصل إلى مطار بن غوريون
تظاهر الآلاف من الإسرائيليين بعد عصر اليوم الإثنين عند مدخل مطار بن غوريون الدولي، الواقع في الضواحي الشمالية لمدينة اللد، التي تبعد حوالي 45 كم شمال غرب القدس، وذلك احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية، التي تُصر الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على إقرارها.
وأفاد شهود عيان لمراسل "إرم نيوز": إن حشودًا كبيرة من المحتجين توافدوا إلى مدخل المطار الرئيس والطريق المؤدية من وإلى داخل المطار، وعملوا على إغلاق الطريق أمام المسافرين المغادرين من المطار والقادمين إليه.
وأشاروا إلى اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في صالة المسافرين رقم "3" وخارج المطار، مبينين أن المكان يشهد ازدحاما شديدا، وأن الشرطة اعتقلت عددًا من المحتجين.
وكان منظمو الاحتجاجات والمعارضة الإسرائيلية قد دعوا في بيانات منفصلة الأسبوع الماضي لتكثيف الاحتجاجات والمظاهرات للضغط على حكومة نتنياهو التخلي عن خطة التعديلات القضائية، ودعوا إلى تنظيم مظاهرة اليوم عند مدخل المطار الرئيس في إسرائيل.
من جهتها حذرت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس الأحد خلال اجتماع الحكومة لتقيم الأوضاع من إضرابات واختلالات في حركة المسافرين بسبب المظاهرة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات واسعة وأسبوعية ضد الحكومة وخطة التعديلات القضائية، وهذه المرة الأولى التي تنظم فيها المعارضة الإسرائيلية تظاهرات وسط الأسبوع، من أجل الضغط على الحكومة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية.