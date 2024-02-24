أين يخوض أبطال مسلسل "سكة سفر 3" مغامرات مسلسلهم الرمضاني؟

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تم تصويره عام 2022 في استراحة صحراوية على طريق قريب من الرياض، وحقق مشاهدة كبيرة ومطالب بتجهيز جزء ثاني، وهو ما تم بالفعل العام الماضي 2023، حيث شهدت منطقة في جنوب غرب المملكة أحداث المسلسل.

وبدا أن للمسلسل عشاق كثر يترقبون جزأه الثالث، إذ حقق البرومو الترويجي مشاهدات عالية بعد ساعات من نشره، وسط سيل من التعليقات والنقاشات حول المسلسل ومكان تصويره.

وسيُعرض "سكة سفر 3" في رمضان على منصة شاهد وقناة MBC، وتعاون على تأليف جزئه الثالث، 12 كاتبًا، وإخراج دافيد أوريان، والإشراف العام للعراقي أوس الشرقي الذي أخرج جزأه الأول.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء تضطرهم الظروف لمواجهة الحياة بمفردهم بعد وفاة والدهم، لتبدأ سلسلة من المغامرات والمفاجآت في قالب تحضر فيه الكوميديا كثيرًا.

و"سكة سفر3" من بطولة صالح أبو عمرة، وسعد عزيز، ومحمد الشهري، وخيرية نظمي، وعبد الله العامر.

ويعكس المسلسل في مشاهده، الطبيعة الخلَّابة والمتنوعة في السعودية، إلى جانب تنوع مناطقها، وعادات أهلها وتقاليدهم.