نوبة ضحك بين الملك تشارلز والأمير ويليام بسبب " أصابع النقانق"

وفي الموقف المفترض، كان الأمير ويليام يتدرب على إغلاق مشبك صغير في الرداء، الذي ارتداه والده لحفل تتويجه. وأثناء ذلك مازح والده، معبرًا عن مخاوفه من عدم قدرته على غلق المشبك يوم التتويج: "في ذلك اليوم أخشى ألا أنجح، أليس كذلك؟"، فأجاب الملك تشارلز مبتسمًا: "لا، ليس لديك أصابع نقانق مثل أصابعي".

وتثير أصابع الملك تشارلز، القصيرة والسمينة، الكثير من الأقاويل والأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها الكثيرون لقب "أصابع النقانق".