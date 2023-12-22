نوبة ضحك بين الملك تشارلز والأمير ويليام بسبب " أصابع النقانق"
مازح الملك تشارلز نجله الأمير ويليام، بتعليق له عن "أصابع النقانق"، ما أدخل الأمير ويليام في نوبة ضحك.
وهذا المشهد، يعود إلى الاستعدادات التي حدثت قبل حفل "التتويج"، والتي ستعرضها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ضمن أحداث فيلم وثائقي جديد، يتناول كل ما دار وراء الكواليس من تفاصيل الاحتفال.
وفي الموقف المفترض، كان الأمير ويليام يتدرب على إغلاق مشبك صغير في الرداء، الذي ارتداه والده لحفل تتويجه. وأثناء ذلك مازح والده، معبرًا عن مخاوفه من عدم قدرته على غلق المشبك يوم التتويج: "في ذلك اليوم أخشى ألا أنجح، أليس كذلك؟"، فأجاب الملك تشارلز مبتسمًا: "لا، ليس لديك أصابع نقانق مثل أصابعي".
وتثير أصابع الملك تشارلز، القصيرة والسمينة، الكثير من الأقاويل والأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها الكثيرون لقب "أصابع النقانق".
ويعود تضخم أصابع الملك تشارلز إلى العام 2012، أثناء قيامه بجولة طويلة في أستراليا، وتم إرجاع سبب هذا التضخم إلى "احتباس الماء" و"الشيخوخة". كما أن هذه الحالة من التورم تدعى "الوذمة"، وهي حالة يبدأ فيها احتباس السوائل بالأطراف، عادةً في الساقين والكاحلين، والأصابع أيضًا.