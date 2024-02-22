وفاة الممثل والمخرج المسرحي اللبناني أنطوان ملتقى

توفي الفنان والمخرج المسرحي اللبناني أنطوان ملتقى، اليوم الأربعاء، تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا، ومخلفا حزنا عميقا في قلوب محبيه.

ونعى الفنان الراحل العديد من تلامذته ومحبيه، حيث كتب المخرج المسرحي هشام زين الدين عبر حسابه على فيسبوك: "خسرت كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية الرائد المسرحي وأحد مؤسسي قسم التمثيل فيها عام 1965، المخرج والممثل أنطوان ملتقى (1933-2024)، الذي وافته المنية اليوم بتاريخ 21/2/2024".

وأضاف زين الدين: "كان الراحل من أبرز المسرحيين الذين أسسوا لانطلاقة المسرح اللبناني في بدايته الثانية مع الراحل منير أبو دبس في بداية ستينيات القرن الماضي، ورافق نهضته وسنواته الذهبية (بين 1960و 1975) بأعمال مسرحية جادة ذات قيمة درامية وثقافية عالية، إضافة إلى تأسيسه لحلقة المسرح اللبناني وللمسرح الاختباري ومسرح مارون النقاش في فترات متباعدة عمل خلالها على ترسيخ مفهوم المسرح الثقافي، وقدم أعمالاً مسرحية من الريبيرتوار العالمي، وأخرج العديد من النصوص المحلية".

وتابع: "أنطوان ملتقى شخصية مسرحية لبنانية أساسية في تاريخ المسرح اللبناني الحديث، وأستاذ التمثيل والإخراج في قسم التمثيل منذ تأسيسه، وقد درس على يديه العديد من المسرحيين الذين حملوا هم الخشبة المسرحية وأبدعوا فيها لاحقاً".

وختم: "رحم الله أنطوان ملتقى، وأطال الله بعمر شريكته في المسرح والحياة السيدة لطيفة ملتقى، سنحفظ له في ذاكرة كلية الفنون الجميلة والعمارة مكانة وقيمة واحتراماً يستحقه كأحد أهم مؤسسيها ورواد صناعة الإبداع والفن فيها".