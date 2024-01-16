تولى رئاسة أبرز الصحف السورية.. وفاة والد قصي خولي

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، الإعلامي القدير عميد خولي.

وقدمت نقابة الفنانين تعازيها للفنان قصي خولي، وهو نجل الإعلامي عميد، حيث جاء في منشور التعزية عبر حسابها في "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي؛ بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي، ليكن ذكره مؤبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون".