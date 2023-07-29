منى فاروق: "تلقيت عروضًا بالملايين مقابل أفعال مخلّة"

كشفت الفنانة منى فاروق عن تلقيها عروضًا بالملايين مقابل أفعال منافية للآداب، بعد أزمة الفيديو الجنسي الذي جمعها بالمخرج المصري خالد يوسف، وزميلتها الفنانة "شيماء يونس"، قبل سنوات، في الوقت الذي أكدّت فيه أنها فكّرت بالانتحار منذ يومين.

وشددت "فاروق"، التي أعلنت اعتزالها الفن قبل يومين لعدم حصولها على فرصة عمل منذ أزمة الفيديو الجنسي، أنّ "كل الناس تخطئ ويُغفر لها"، وهذا كل ما تسعى إليه، نافية رغبتها بكسب تعاطف أي أحد أو تصدّر "الترند".

وأكدت في مداخلة عبر قناة "المشهد" أنها "لم تعد تملك المال للعيش به، وليس لديها أي مشروع يساعدها"، معلقة: "من يطلب مني أن أشتغل في مجال آخر، أريد أن يعطيني فرصة، ويضمن لي أن اشتغل بشرفي في شغل، والمدير ما يبقاش قليل أدب معي".

وأضافت أنها تواصلت مع جميع المنتجين دون استثناء، لكنهم رفضوا جميعًا منحها أية فرصة.

وتابعت الفنانة المصرية أنها "فكرت في الانتحار"، بعد إعلانها الاعتزال، وأكملت باكية: "كنت بشتغل وكنت ناجحة، وكنت عاملة نجاحًا كبيرًا في مسلسل (رحيل)، وكنت مشروع نجمة كبيرة، ماذا عطّلني، رغم أن كل الناس الذين مرّوا بأزمات رجعوا اشتغلوا".