mbc مصر تكشف عن مفاجأتها في رمضان 2024 (فيديو)
كشفت قناة mbc مصر عن خريطة أعمالها في موسم رمضان 2024، حيث طرحت البرومو الدعائي لكل عمل من الأعمال التي ستعرض على شاشتها في الموسم الوشيك.
وطرحت mbc مصر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القناة، البرومو الدعائي لمسلسل "العتاولة" الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان أحمد السقا وطارق لطفي، وتدور أحداثه حول صراع دموي ينشأ بين البطلين بسبب الغيرة والطمع، وسيملأ الانتقام قلب كل منهما، ما يتسبب بدمار وهلاك العائلة جميعا، ويُزج بأحدهما في السجن.
كما طرحت البرومو الدعائي لمسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد الذي يجسد شخصية طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصة مع أصدقاء زوجته".
ويسيطر الغموض على برومو مسلسل "صلة رحم" الذي يقوم ببطولته الفنان الأردني إياد نصار والفنانة المصرية يسرا اللوزي، ويناقش قضية تأجير الأرحام، إذ تدور أحداثه حول طبيب تخدير يدعى حسام متزوج من ليلى التي تجسد شخصيتها يسرا اللوزي؛ صاحبة الفكر المشوش والأفكار المتضاربة.
ولم تكشف mbc حتى الآن عن البرومو الدعائي لمسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الأعوام الماضية.
وكانت mbc مصر قد شوقت متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بوعدهم بالكشف عن مفاجأة في السابعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء، قبل أن تكشف عن البرومو لعدد من أهم وأبرز المسلسلات التي ستعرضها في رمضان 2024.