mbc مصر تكشف عن مفاجأتها في رمضان 2024 (فيديو)‎

كشفت قناة mbc مصر عن خريطة أعمالها في موسم رمضان 2024، حيث طرحت البرومو الدعائي لكل عمل من الأعمال التي ستعرض على شاشتها في الموسم الوشيك.

وطرحت mbc مصر عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القناة، البرومو الدعائي لمسلسل "العتاولة" الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان أحمد السقا وطارق لطفي، وتدور أحداثه حول صراع دموي ينشأ بين البطلين بسبب الغيرة والطمع، وسيملأ الانتقام قلب كل منهما، ما يتسبب بدمار وهلاك العائلة جميعا، ويُزج بأحدهما في السجن.