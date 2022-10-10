بعمر 24 عاما.. الزامبي إينوك مويبو لاعب برايتون يعلن اعتزاله كرة القدم

وتعرض مويبو لوعكة صحية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة أثناء وجوده في رحلة للانضمام إلى منتخب زامبيا الذي يحمل شارة قيادته، وبعد فترة قضاها في مستشفى في مالي، عاد إلى برايتون لإجراء فحوص إضافية كشفت عن حالته.

وقال آدم بريت، رئيس قسم الطب والأداء في برايتون "إنها ضربة مروعة لإينوك، لكن عليه أن يضع صحته وعائلته أولا، وهذا الخيار الصحيح، مهما كان من الصعب ترك اللعبة التي يحبها".

وأضاف بريت أن برايتون سيساعد مويبو في الحصول على العلاج المناسب.

يذكر أن مويبو كان قد انضم إلى برايتون في صيف 2021 مقابل 23 مليون يورو قادما من سالزبورغ النمساوي.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك لاعب الوسط الزامبي في 6 مباريات مع برايتون، صنع خلالها هدفا وحيدا.