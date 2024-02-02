كاميرون يطلب من نتنياهو تصورا لـ"الدولة الفلسطينية"

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أن يبدأ الحديث عن الصورة التي يمكن أن تكون عليها الدولة الفلسطينية وليس التي لا يمكن أن تكون عليها"، مجددا دعم بريطانيا لحل الدولتين.

وأعادت الحرب بين إسرائيل وحماس، توجيه الأنظار مجددا نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو حل تنظر إليه عدة دول من بينها الولايات المتحدة، على أنه الطريق لإحلال السلام.

وقال "كاميرون" في مقابلة مع قناة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية بثت اليوم الجمعة إن "جانبا من السياسة البريطانية يتمثل في أنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في محافل منها الأمم المتحدة".

واعترض "نتنياهو" على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلا إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل، وهو ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.