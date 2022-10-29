ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسحق ماينز بسداسية ويعتلي الصدارة

سحق بايرن ميونخ ضيفه ماينز 6-2 اليوم السبت بفضل هدف من ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وأهدر السنغالي ماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.

كما هز سيرج غنابري وجمال موسيالا وليون غوريتسكا وإيريك مكسيم تشوبو-موتنغ الشباك بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.

ويملك بايرن ميونخ 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.

وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.