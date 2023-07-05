ولي عهد دبي يحقق أمنية طفل كويتي بزيارة الإمارات

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد نيته تحقيق أمنية طفل كويتي يدعى "بدر" في القدوم إلى دولة الإمارات وزيارة برج خليفة.

ووجَّه الشيخ حمدان، عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام"، نداءً لمتابعيه لمساعدته في الوصول للطفل أو أي معلومات بشأنه، مبينًا أنه يرغب في دعوته وعائلته إلى دبي لزيارة البرج ومشاهدة الإمارة والاستمتاع بمختلف وجهاتها الترفيهية.