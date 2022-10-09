الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مشوار الفريقين

يتقابل الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي للمرة الأولى في أي مناسبة رسمية أو ودية.

وصعد الاتحاد المنستيري إلى دور الـ32 بعد تخطيه عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بالفوز في تونس بنتيجة 3-0 بعد الخسارة في رواندا بنتيجة 1-0.

ويخوض الأهلي مواجهته الرسمية الأولى بقيادة مديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر.

ويخوض الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري، مواجهة جديدة ضد الأهلي بعدما قاد فريق وفاق سطيف الجزائري في مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي وخسر في القاهرة بنتيجة 0-4 وتعادل في الجزائر بنتيجة 2-2.

خطط نوفيتش

يخوض الاتحاد المنستيري مواجهة صعبة وقوية ضد الأهلي مراهناً على دعم جماهيره وحماسة لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في تونس قبل الذهاب إلى مصر لخوض لقاء الإياب.

وقال داركو نوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيخوض مباراة تاريخية ضد الأهلي ويسعى لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح أن الأهلي فريق محترم والمباراة ستكون صعبة، مؤكداً أنه لا يسعى للثأر لأن الظروف اختلفت فهو يقود فريقا آخر بخلاف أن الأهلي يقوده مدرب مختلف.

ومن المرجح أن يعتمد نوفيتش على طريقة 4-5-1 بتشكيلة تضم الحارس الدولي بشير بن سعيد وأمامه رباعي خط الدفاع محمد الصغراوي ونور الدين شرطاني وعمر بوراوي وهشام بكار.

ويقود خط الوسط حسام تقا وبجواره يوسف أومارو لاعب منتخب النيجر وعلاء الدين الدريدي مع سرعات ثنائي الأجنحة هيكل الشيخاوي وإدريس المحيرصي مع المهاجم زيد العلوي.

وقال وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس للاتحاد المنستيري في ظل فوارق الخبرة مع الأهلي.

وأشار إلى أن الاتحاد المنستيري فريق طموح ويراهن على دور جماهيره في دعمه بجانب الأداء الجماعي لتشكيلة المدرب نوفيتش.