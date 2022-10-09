الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
يحل الأهلي المصري ضيفا على منافسه الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الأحد، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وترصد "إرم نيوز" في هذا التقرير أبرز ملامح مواجهة الاتحاد المنستيري ضد الأهلي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة المنستير في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت تونس الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
وسمح الأمن التونسي بحضور 8 آلاف مشجع في المباراة التي يديرها الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.
وتذاع المباراة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى بجانب قناة أون تايم سبورتس المصرية.
مشوار الفريقين
يتقابل الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي للمرة الأولى في أي مناسبة رسمية أو ودية.
وصعد الاتحاد المنستيري إلى دور الـ32 بعد تخطيه عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بالفوز في تونس بنتيجة 3-0 بعد الخسارة في رواندا بنتيجة 1-0.
ويخوض الأهلي مواجهته الرسمية الأولى بقيادة مديره الفني الجديد السويسري مارسيل كولر.
ويخوض الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري، مواجهة جديدة ضد الأهلي بعدما قاد فريق وفاق سطيف الجزائري في مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي وخسر في القاهرة بنتيجة 0-4 وتعادل في الجزائر بنتيجة 2-2.
خطط نوفيتش
يخوض الاتحاد المنستيري مواجهة صعبة وقوية ضد الأهلي مراهناً على دعم جماهيره وحماسة لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في تونس قبل الذهاب إلى مصر لخوض لقاء الإياب.
وقال داركو نوفيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيخوض مباراة تاريخية ضد الأهلي ويسعى لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية.
وأوضح أن الأهلي فريق محترم والمباراة ستكون صعبة، مؤكداً أنه لا يسعى للثأر لأن الظروف اختلفت فهو يقود فريقا آخر بخلاف أن الأهلي يقوده مدرب مختلف.
ومن المرجح أن يعتمد نوفيتش على طريقة 4-5-1 بتشكيلة تضم الحارس الدولي بشير بن سعيد وأمامه رباعي خط الدفاع محمد الصغراوي ونور الدين شرطاني وعمر بوراوي وهشام بكار.
ويقود خط الوسط حسام تقا وبجواره يوسف أومارو لاعب منتخب النيجر وعلاء الدين الدريدي مع سرعات ثنائي الأجنحة هيكل الشيخاوي وإدريس المحيرصي مع المهاجم زيد العلوي.
وقال وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس للاتحاد المنستيري في ظل فوارق الخبرة مع الأهلي.
وأشار إلى أن الاتحاد المنستيري فريق طموح ويراهن على دور جماهيره في دعمه بجانب الأداء الجماعي لتشكيلة المدرب نوفيتش.
أفكار كولر
يخطط الأهلي لبداية قوية مع مدربه الجديد مارسيل كولر وتوجيه رسالة طمأنة لجماهيره، خاصة أن الفريق الأحمر أنهى الموسم الماضي بشكل هزيل بخسارة لقب الدوري وقبله لقب كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.
وتعاقد الأهلي مع مارسيل كولر لقيادة الفريق خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش كما انضم الثلاثي شادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا والبرازيلي برونو سافيو، مهاجم بوليفار البوليفي.
ويغيب عن الأهلي لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد فخري للإصابة بخلاف رامي ربيعة للإيقاف بجانب استبعاد بعض اللاعبين الصاعدين لأسباب فنية مثل محمد مغربي ومصطفى سعد وزياد طارق.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني أو أكرم توفيق والتونسي علي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج وعلى الأطراف طاهر محمد طاهر وحسين الشحات مع ثنائي الهجوم برونو سافيو وحسام حسن.
وقال شريف عبد المنعم، مهاجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن ضربة البداية مهمة بالنسبة للأهلي في الموسم الجديد، موضحاً أن الكرة الآن في ملعب اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وطمأنة الجماهير.
وأشار إلى أن الأهلي لديه العناصر التي تؤهله لتحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري ولديه الرغبة في حصد الفوز لتصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي.