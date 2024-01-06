بوثيقة رسمية.. حلمي بكر يكذّب مصطفى كامل

أصدر الموسيقار المصري حلمي بكر وثيقة رسمية كذّب من خلالها ما جاء على لسان مواطنه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، حول تعرضه للنصب والاعتداء من قبل زوجته سماح القرشي.

وكان الفنان مصطفى كامل أكد في تصريحات صحفية، أن زوجة حلمي بكر "استأجرت بلطجية للتعدي على الموسيقار الشهير"، مبينًا أنه صديق مقرب له ويعلم جميع الكواليس، على حد قوله.

وأكد حلمي بكر في الوثيقة، الدي أرسل نسخة منها إلى "إرم نيوز"، أنه يرفض رفضا تاما أي إساءة إلى زوجته، سواء من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أو من أي شخص آخر، لافتا إلى أن الادعاءات حول جلب بلطجية من قبل طليقته للاعتداء عليه عارية عن الصحة، وأن فترة خلافاتهما لم تخرج عن النزاع القضائي بمحكمة الأسرة أو بالمحكمة المدنية.