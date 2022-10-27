رسميا.. الزمالك يرتدي الزي الأزرق أمام الأهلي في السوبر المصري

تأكد خلال الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر المصري أن نادي الزمالك سيشارك مرتديا زيه البديل "الأزرق" خلال مباراته مع الأهلي على كأس السوبر المصري.

وتقام مباراة كأس السوبر المصري غدا الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ورغم أن الزمالك هو صاحب الأرض باعتباره بطلا للدوري والكأس المحليتين، إلا أنه فضل ارتداء الزي الأزرق الذي يتفاءل به جماهير ولاعبو النادي عند مواجهة الأهلي.

وسيرتدي النادي الأهلي الزي الأحمر التلقيدي.

ويشارك الأهلي في كأس السوبر المصري باعتباره وصيف مسابقة الكأس.

وكان جدل قد أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن اللون الذي سيرتديه الزمالك في مباراته مع الأهلي بعدما انتشرت تقارير عن ارتداء الأزرق، فمن المعروف أن اللون الأبيض هو الزي الأساسي لنادي الزمالك.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة على ستاد هزاع بن زايد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناتي أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس المصرية.