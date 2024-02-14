أبحاث تؤكد ارتباط أمراض الكبد بـ"التدهور المعرفي"

يشكل مرض الزهايمر وأنواع الخرف المرتبطة به تحديًا صحيًّا عالميًّا كبيرًا، إذ يؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم.

وفي حين أنّ تشخيص الإصابة بالخرف أمر مزعج في أي سياق، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن جزءًا من الأشخاص الذين تم تشخيصهم قد لا يعانون من هذا المرض بالفعل، بل من أعراض مرتبطة بأمراض الكبد، والتي قد تكون قابلة للشفاء إذا تم تحديدها وعلاجها على الفور.

وبحسب دراسة نشرها موقع very well health، تم فحص بيانات من 177422 فردًا تم تشخيص إصابتهم بالخرف، وتبين أن ما يصل إلى 10٪ منهم ربما كانوا يعانون من أمراض الكبد المتقدمة غير المشخصة، وخاصة تليف الكبد. بالتالي، يؤكد الباحثون إمكانية عكس التدهور المعرفي من خلال معالجة أمراض الكبد الأساسية.