أبحاث تؤكد ارتباط أمراض الكبد بـ"التدهور المعرفي"
يشكل مرض الزهايمر وأنواع الخرف المرتبطة به تحديًا صحيًّا عالميًّا كبيرًا، إذ يؤثر على ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم.
وفي حين أنّ تشخيص الإصابة بالخرف أمر مزعج في أي سياق، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن جزءًا من الأشخاص الذين تم تشخيصهم قد لا يعانون من هذا المرض بالفعل، بل من أعراض مرتبطة بأمراض الكبد، والتي قد تكون قابلة للشفاء إذا تم تحديدها وعلاجها على الفور.
وبحسب دراسة نشرها موقع very well health، تم فحص بيانات من 177422 فردًا تم تشخيص إصابتهم بالخرف، وتبين أن ما يصل إلى 10٪ منهم ربما كانوا يعانون من أمراض الكبد المتقدمة غير المشخصة، وخاصة تليف الكبد. بالتالي، يؤكد الباحثون إمكانية عكس التدهور المعرفي من خلال معالجة أمراض الكبد الأساسية.
وفي شرح للعلاقة بين التدهور المعرفي والكبد، بينت الدراسة أنه يمكن أن تؤدي أمراض الكبد، وخاصة تليف الكبد، إلى اعتلال الدماغ الكبدي، وهو اضطراب عصبي ناتج عن فشل الكبد في تصفية السموم بشكل فعال من مجرى الدم. وتسهم عوامل، مثل: التهابات الكبد الشديدة، وتعاطي الكحول، والتهاب الكبد المناعي الذاتي، وبعض الأدوية، في تطور هذه الحالة.
وأكد الدكتور جاسموهان باجاج، مؤلف الدراسة الرئيس وأستاذ الطب الباطني في جامعة فرجينيا كومنولث، زيادة خطر الإصابة بالخرف لدى الأفراد المصابين بتليف الكبد، مستشهدًا بالتحولات الديموغرافية العالمية، وارتفاع معدلات السمنة، ووباء مرض السكري.
وتشبه أعراض الاعتلال الدماغي الكبدي أعراض الخرف إلى حد كبير؛ ما يجعل التشخيص الدقيق أمرًا صعبًا. لذا، يؤكد الخبراء ضرورة إجراء تقييمات معرفية شاملة للتمييز بين الاضطرابين. وعادةً ما يُظهر المرضى الذين يعانون من اعتلال الدماغ الكبدي عجزًا في الانتباه ومعالجة المعلومات، في حين أنّ المصابين بمرض الزهايمر قد يعانون في المقام الأول من الاحتفاظ بالذاكرة.
رغم التشابه في الأعراض، فإنّ الاعتلال الدماغي الكبدي هو حالة قابلة للعلاج؛ ما يؤكد أهمية الكشف المبكر والعلاج. كما إنّ الأدوية الموصوفة عادة مثل اللاكتولوز والريفاكسيمين تخفف الأعراض بشكل فعال عن طريق المساعدة في إزالة السموم من الجسم، وهي حلول فعالة من حيث التكلفة.
وبهذا، أكدت الدراسة أهمية أخذ الاعتلال الدماغي الكبدي بعين الاعتبار لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف، بالإضافة إلى أولئك الذين يعانون من مشاكل الكبد الحالية وبعض التغيرات المعرفية.