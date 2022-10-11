صحف رياضية: نهائي في دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يستهدف صفقات "مجانية"
شكلت مباريات الثلاثاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا شاختار دونيتسك – ريال مدريد وبروسيا دورتموند – إشبيلية وباريس سان جيرمان – بنفيكا و ميلان – تشيلسي وبحث برشلونة عن صفقات مجانية في صيف 2023 وإصابة لويس دياز جناح ليفربول العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء .
كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وإنتر ميلان المصيري في دوري أبطال أوروبا، وتعادل أستون فيلا ونوتنغهام فوريست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعودة أنطوان غريزمان بشكل نهائي لأتلتيكو مدريد، وتعيين رولان بلان مدربا لأولمبيك ليون رسميا .
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على لقاء شاختار دونيتسك وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت " كم هو صعب اللعب بهذه الطريقة ".
كما تحدثت عن لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية في دوري الأبطال وكتبت "نهائي في دوري أبطال أوروبا ".
الصحيفة اهتمت بإعلان أتلتيكو مدريد رسميا تعاقده بشكل نهائي مع الفرنسي أنطوان غريزمان وكتبت "فعلت كل شيء لأستمر في أتلتيكو مدريد ".
سبورت
ركزت الصحيفة على أهداف برشلونة في سوق الانتقالات لسنة 2023 وكتبت "أهداف 2023: تعاقدات مجانية ".
كما تحدثت عن عودة تير شتيغن لمستواه برفقة برشلونة وكتبت "مفاتيح عودة ظهور تير شتيغن بمستوى جيد".
الصحيفة اهتمت بلقاء شاختار دونيتسك وريال مدريد وكتبت "ريال مدريد يرغب في حسم بطاقة ثمن النهائي".
كما اهتمت بفريق إنتر ميلانو الذي سيواجه برشلونة في لقاء مصيري بدوري أبطال أوروبا وكتبت "إنتر ميلان يسجن المواجهة ".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت "برشلونة يرغب في العودة لمستواه أمام إنتر ميلان وريال مدريد " و " تعاقدات مجانية ".
الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا وكتبت "أنشيلوتي يعمل مداورة وهو يفكر في الكلاسيكو".
كما اهتمت بلقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا وكتبت "إشبيلية سامباولي وحده الفوز في ألمانيا" .
آس
ركزت الصحيفة على لقاء شاختار دونيتسك وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت "كريم بنزيما و10 لاعبين ".
كما تحدثت عن لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية وكتبت "تحتاج لمعجزة ".
الصحيفة اهتمت ببرشلونة وتطورات تعافي كوندي وكتبت "كوندي خارج لقاء إنتر ميلان وصعب اللحاق بالكلاسيكو " .
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وبنفيكا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت "لقاء محوري ".
كما اهتمت الصحيفة بإعلان أولمبيك ليون تعاقده رسميًّا مع المدرب الفرنسي لوران بلان وكتبت "أكثر بياضًا من بلان".