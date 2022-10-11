صحف رياضية: نهائي في دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يستهدف صفقات "مجانية"

شكلت مباريات الثلاثاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا شاختار دونيتسك – ريال مدريد وبروسيا دورتموند – إشبيلية وباريس سان جيرمان – بنفيكا و ميلان – تشيلسي وبحث برشلونة عن صفقات مجانية في صيف 2023 وإصابة لويس دياز جناح ليفربول العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء .

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وإنتر ميلان المصيري في دوري أبطال أوروبا، وتعادل أستون فيلا ونوتنغهام فوريست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعودة أنطوان غريزمان بشكل نهائي لأتلتيكو مدريد، وتعيين رولان بلان مدربا لأولمبيك ليون رسميا .

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :