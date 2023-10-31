نجوم فريندز "مفجوعون تمامًا" بوفاة ماثيو بيري

أعلن نجوم مسلسل "فريندز"، يوم الاثنين، أنهم "فُجعوا تمامًا" بوفاة الممثل ماثيو بيري، الذي أدى دور صديقهم "تشاندلر" في هذا المسلسل الشهير.

وقالت جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، في بيان مشترك، هو الأول لهم منذ وفاة بيري السبت: "لقد فُجعنا جميعًا تمامًا بسبب فقدان ماثيو"، فقد "كنّا أكثر من مجرد زملاء في موقع التصوير. نحن عائلة".

وتوفي الممثل عن 54 عامًا. وعثر عليه مساعده فاقدًا للوعي السبت في الجاكوزي الخاص به في منزله في لوس أنجلوس.

لكن منذ الإعلان عن هذا النبأ الصاعق، التزم رفاقه في شلّة الأصدقاء الشهيرة الصمت.

وأوضح نجوم المسلسل في بيانهم "ثمّة كلام كثير يمكن قوله، لكن في الوقت الحالي سنتوقف لحظة للحزن ولاستيعاب هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها".

وأَضاف البيان "في الوقت الحالي، نوجه أفكارنا وحبنا إلى عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبوه في جميع أنحاء العالم".

وقد عانى ماثيو بيري لسنوات من إدمانه على مسكنات الألم والكحول. ولم يُعرف بعد سبب وفاته.

وأثارت وفاته غير المتوقعة سيلًا من رسائل التكريم، من شخصيات بارزة في هوليوود إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقد شكّل مسلسل "فريندز" الذي بُث بين عامي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.

وقد تفاعل مؤلفا مسلسل "فريندز" مارتا كوفمان وديفيد كرين أيضًا مع نبأ وفاة ماثيو بيري.

وقالا في بيان مشترك مع المنتج التنفيذي للمسلسل كيفن برايت: "نشعر بالصدمة والحزن العميق.. لا يزال الأمر يبدو مستحيلاً".

وبالإضافة إلى دوره في "فريندز" الذي حقق بفضله شهرة عالمية واسعة، أدى ماثيو بيري دور البطولة في أفلام مثل "فولز راش إن" و"ذي هول ناين ياردز".