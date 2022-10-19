إلباييس: مبابي اشترط رحيل نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده

أشارت تقارير صحفية مختلفة إلى أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أبلغ قادة النادي بأنه لن يفي بعقده مع النادي إلا إذا تم بيع زميله البرازيلي نيمار.

ووقع النجم الفرنسي عقدًا جديدًا حتى عام 2025 مع بطل الدوري الفرنسي في الصيف الماضي بأجر يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بعد رفضه بشكل مثير وفي أخر لحظة الانتقال إلى ريال مدريد.

وكجزء من الصفقة الجديدة، تم منح مبابي أيضًا التأثير على الشؤون الرياضية وطريقة إدارة النادي.

ومع ذلك، لم يتوقف الحديث في ملعب الأمراء مع استمرار العديد من الأعمال الدرامية في اجتياح النادي، حيث ظهرت تقارير الأسبوع الماضي في صحيفة "لو بارزيان" بأن مبابي يريد الآن مغادرة باريس سان جيرمان بعد أن شعر "بالخيانة" من قبل مجلس الإدارة.

على الرغم من الشائعات المحيطة بمستقبله، فقد خرج مبابي بتصريحات ينفي فيها كل ما أثير، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على أولمبيك مرسيليا 1-صفر يوم الأحد الماضي.