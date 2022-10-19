إلباييس: مبابي اشترط رحيل نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده
أشارت تقارير صحفية مختلفة إلى أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أبلغ قادة النادي بأنه لن يفي بعقده مع النادي إلا إذا تم بيع زميله البرازيلي نيمار.
ووقع النجم الفرنسي عقدًا جديدًا حتى عام 2025 مع بطل الدوري الفرنسي في الصيف الماضي بأجر يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بعد رفضه بشكل مثير وفي أخر لحظة الانتقال إلى ريال مدريد.
وكجزء من الصفقة الجديدة، تم منح مبابي أيضًا التأثير على الشؤون الرياضية وطريقة إدارة النادي.
ومع ذلك، لم يتوقف الحديث في ملعب الأمراء مع استمرار العديد من الأعمال الدرامية في اجتياح النادي، حيث ظهرت تقارير الأسبوع الماضي في صحيفة "لو بارزيان" بأن مبابي يريد الآن مغادرة باريس سان جيرمان بعد أن شعر "بالخيانة" من قبل مجلس الإدارة.
على الرغم من الشائعات المحيطة بمستقبله، فقد خرج مبابي بتصريحات ينفي فيها كل ما أثير، وذلك بعد فوز النادي الباريسي على أولمبيك مرسيليا 1-صفر يوم الأحد الماضي.
رغبة مبابي
لكن وفقا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، فقد أبلغ مبابي إدارة النادي أنه لن يفي بعقده أو سيبقى في النادي إلا إذا تم انتقال نيمار إلى فريق آخر.
ويذكر التقرير أن المهاجم الفرنسي يريد "نموذجًا إداريًا يعتمد على الصرامة"، وأنه غير راضٍ عن الافتقار إلى الانضباط الذي أظهره نيمار.
وعندما مدد المهاجم البرازيلي عقده حتى عام 2027، أصيب مبابي بخيبة أمل شديدة من إدارة باريس سان جيرمان، ما أثار الشكوك بشأن مستقبله في النادي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الرياضة الإسبانية، أعرب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن تقديره لحاجته إلى فعل شيء لتخفيف استياء مبابي، وبالتالي حاول العثور على عرض محتمل في الصيف لنيمار.
ومع ذلك، كان نيوكاسل هو الخيار الوحيد ولم يكن نيمار مهتما بالانتقال إلى استاد سانت جيمس بارك، في حين لم يتم تطوير عرض تشيلسي الذي كان البرازيلي حريصا على الانتقال له.
خلافات عميقة
زاد التوتر بين مبابي ونيمار في الأشهر الأخيرة، حيث دخل الثنائي في خلاف على ركلة جزاء خلال فوز باريس سان جيرمان 5-2 على مونبلييه في أغسطس/آب الماضي.
بعد أن أضاع مبابي ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة، تجادل اللاعبان حول من يجب أن يسدد ركلة الجزاء الثانية من باريس سان جيرمان.
صعد نيمار في النهاية ليسجل هدفًا، لكن مبابي لم يحتفل مع زميله في الفريق. بعد ذلك أبدى نيمار إعجابه بسلسلة من التغريدات التي تنتقد مبابي.
بعد ذلك، رفض مبابي على ما يبدو التمرير إلى نيمار في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، عندما اختار الفرنسي بدلاً من ذلك التسديد بعيدا عن المرمى.
علاوة على ذلك، أشار تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الأسبوع الماضي إلى أن السخط داخل الفريق تجاه مبابي آخذ في الازدياد.
وبات العديد من زملائه في الفريق غير راضين عن موقف النجم الفرنسي، الذي يستمر في التغيير كل أسبوع، مع تزايد عزلة مبابي داخل الفريق.
وتم تقسيم فريق باريس سان جيرمان الآن، حيث ابتعد نيمار - وزملاؤه من أمريكا الجنوبية عن مبابي بعد أن علم البرازيلي برغبة الفرنسي في رحيله.
وبالمثل، فإن قلب الدفاع ماركينيوس والمتحدثين بالإسبانية في الفريق غاضبون أيضًا من قوة مبابي المتزايدة.
وتتقلص قاعدة دعم مبابي على الإطلاق حيث لا يحظى نجم النادي سوى بدعم زملائه الفرنسيين بريسنل كيمبيبي ونوردي موكيلي وهوغو إيكيتيكي، إلى جانب صديقه المغربي أشرف حكيمي.