عروس مصرية تثير جدلا بعد انفعالها على المأذون (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ردة فعل عروس مصرية انفعلت على المأذون، بعد أن طلب منها أن تبصم بشكل صحيح على عقد القران، بطريقة لم تعجبها.
وانفعلت العروس بعد أن شعرت أن المأذون رفع صوته عليها، فاعترضت بعصبية على طريقة تعامله معها.
ووثّق الفيديو العروس وهي تبصم على عقد الزواج في خطوة أخيرة، ليأمرها المأذون بأن تضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط، فما كان منها إلا أن أشارت ضاحكة أن هذا ما فعلته.
لكن المأذون أصر وطلب منها أن تبصم بشكل صحيح، ما دفعها للانفعال، قائلة: "أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش"، مشددة على أنها تبصم بطريقة صحيحة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، ففي حين اعتبر البعض أن العروس على حق، رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.