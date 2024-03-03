عروس مصرية تثير جدلا بعد انفعالها على المأذون (فيديو)

ووثّق الفيديو العروس وهي تبصم على عقد الزواج في خطوة أخيرة، ليأمرها المأذون بأن تضع البصمة في منتصف صورتها بالضبط، فما كان منها إلا أن أشارت ضاحكة أن هذا ما فعلته.

لكن المأذون أصر وطلب منها أن تبصم بشكل صحيح، ما دفعها للانفعال، قائلة: "أنت بتزعق ليه، بيزعق ليه دا، متزعقليش"، مشددة على أنها تبصم بطريقة صحيحة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، ففي حين اعتبر البعض أن العروس على حق، رأى آخرون أن تصرفها خاطئ.