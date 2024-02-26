الكرملين يسخر من خطة زيلينسكي للسلام

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن الأفكار التي طرحتها أوكرانيا بشأن إجراء محادثات سلام دون روسيا "مثيرة للضحك".

وأشارت وكالة رويترز، إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحدث عن التوصل إلى خطة سلام تم إعدادها مع شركاء دوليين في سويسرا لكن من دون روسيا.

ويجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، اليوم الاثنين في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا التي تواجه وضعًا حرجًا في مواجهة موسكو، وبات مصيرها متوقفًا على المساعدات الغربية.

ويخاطب زيلينسكي المجتمعين في قصر الإليزيه عبر الفيديو، وقال لحلفائه الأحد إن انتصار أوكرانيا أو هزيمتها "يعتمد عليكم"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.