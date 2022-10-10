تين هاغ: أثق في تسجيل كريستيانو رونالدو المزيد من الأهداف

قال إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يؤمن بأن كريستيانو رونالدو يمكنه البناء على أول أهدافه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما منح فريقه الفوز 2-1 على مضيفه إيفرتون، أمس الأحد، واستعادة بريقه مجددا.

وشارك رونالدو بديلا خلال اللقاء وسجل هدف الانتصار في الشوط الأول بملعب "غوديسون بارك" محرزا هدفه الـ 700 مع الأندية بمسيرته المذهلة عقب 20 عاما ويومين على هدفه الأول.

وهذا أول هدف لرونالدو بالموسم الجاري بعد فترة تعثر تحت قيادة تين هاغ، ويعتقد المدرب الهولندي أن الهدف سيعطيه دفعة قبل بعض المباريات المحورية.

وأضاف تين هاغ: "من المبهر حقا أن تسجل 700 هدف، إنه أداء هائل وأنا سعيد حقا من أجله وأهنئه".

"تعين علينا انتظار هذا الهدف وأنا واثق من تسجيله للمزيد".

وتابع: "كل لاعب يحتاج إلى الأهداف، تعاملت مع هدافين، يحتاجون إلى أهداف كل موسم للاحتفاظ بشعور رائع، وبمجرد وصول الأهداف تتدفق أكثر وتصبح المباريات أسهل، وهذا سيحدث معه أيضا".

والانتصار هو الخامس ليونايتد في آخر ست مباريات بالدوري ليحتل المركز الخامس، ويبدو تين هاغ راضيا عن رد فعل الفريق عقب خسارة قمة مانشستر 6-3 من غريمه سيتي الأسبوع الماضي.