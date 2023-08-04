زلة لسان تضع جورج قرداحي في موقف محرج بمهرجان جرش

أحرجت زلة لسان، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أثناء فقرة تكريم في مهرجان جرش، حيث أخطأ في اسم المطرب المصري هاني شاكر، قبل أن يحاول كلا الطرفين تدارك ذلك.

وكان من المقرر أن يكرّم "قرداحي" الفنان هاني شاكر، ضمن فعاليات الدورة الـ37 لمهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون، قبل أن يبادر بالترحيب به، لكنه خلط فيما يبدو بين اسمه وبين اسم مواطنه الفنان المصري إيهاب توفيق.

وتداول متابعون مقطع الفيديو، الذي يظهر جورج قرداحي، وهو يقدم الفنان هاني شاكر على المسرح لتكريمه، حيث قال: "لي الشرف باسم الأردن أن أكرم هذا الحبيب، الفنان الكبير، أمير الطرب في العالم العربي.. أستاذ إيهاب أنت عزيز".