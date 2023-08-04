زلة لسان تضع جورج قرداحي في موقف محرج بمهرجان جرش
أحرجت زلة لسان، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أثناء فقرة تكريم في مهرجان جرش، حيث أخطأ في اسم المطرب المصري هاني شاكر، قبل أن يحاول كلا الطرفين تدارك ذلك.
وكان من المقرر أن يكرّم "قرداحي" الفنان هاني شاكر، ضمن فعاليات الدورة الـ37 لمهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون، قبل أن يبادر بالترحيب به، لكنه خلط فيما يبدو بين اسمه وبين اسم مواطنه الفنان المصري إيهاب توفيق.
وتداول متابعون مقطع الفيديو، الذي يظهر جورج قرداحي، وهو يقدم الفنان هاني شاكر على المسرح لتكريمه، حيث قال: "لي الشرف باسم الأردن أن أكرم هذا الحبيب، الفنان الكبير، أمير الطرب في العالم العربي.. أستاذ إيهاب أنت عزيز".
وأضاف: "بتعرف إني بكن لك كل احترام ومحبة، وبدي أقول لكم إن اللي بيكرم أستاذ إيهاب.."، ليقاطعه الجمهور مصححًا: "هاني".
وتدارك الإعلامي اللبناني، الموقف المحرج، بعد هتاف الجمهور باسم هاني شاكر، ما دفعه لاحتضان الفنان المصري، كنوع من الاعتذار له على هفوته، ليعلق هاني شاكر: "أنا وإيهاب مفيش فرق، إحنا الاثنين إخوات، اتطمنوا يعني".
ويعود الفنان المصري هاني شاكر إلى الأردن بعد غياب دام 5 سنوات.