أميناتا ديالو تنفي تورطها في الاعتداء على زميلتها خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان
نفت أميناتا ديالو، لاعبة باريس سان جيرمان السابقة، وجود أي علاقة لها بمهاجمي زميلتها السابقة خيرة الحمراوي التي تعرضت للهجوم بقضيب حديدي على يد ملثمين في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وفي يوم الجمعة، 16 سبتمبر/أيلول من هذا العام، تم اعتقال ديالو وأربعة شبان ووجهت إليهم ثلاث تهم بالاعتداء الجسيم والتآمر الإجرامي.
وتورط الأربعة مع ديالو باعتبارها الشخص الذي نظم الهجوم حتى تتمكن من أن تحل محل الحمراوي في الفريق، ولا تزال ديالو تحت الإشراف القضائي الذي يشبه الكفالة المشروطة لكنها تمسكت ببراءتها دائمًا.
وتحدثت لاعبة خط الوسط السابقة في باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ الهجوم، قائلة إنها لا علاقة لها بالمهاجمين.
وأضافت في مقابلة مع RMC Sport: "أنا لا أعرفهم، أنا لم أر منهم أي شخص. لم أكن على اتصال بهم أبدا لم أتحدث معهم أبدا، اليوم، ثبت هذا من قبل المحققين. لا أستطيع أن أشرح لماذا أشاروا إلي بصفتي المحرضة على الهجوم، أنا مندهش من أن المهاجمين لا يريدون إعطاء اسم الشخص الذي أرسلهم، لكنهم يقولون فقط: إنه لأميناتا".
وبحسب التحقيق، يزعم أن ديالو حاولت أن تكتشف من خلال موقع "غوغل" كيفية صنع "كوكتيل مخدرات خطير" وبحث عن "كيفية سحق الرضفة (الركبة)".
وقالت ديالو عن الواقعة نفسها: "كان الوقت منتصف الليل وكنا نقف في شارع لم أكن أعرف أنه مضاء، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، كانت توجد شاحنة يختفي المهاجمون خلفها".
وكانت الحمراوي في السيارة مع ديالو، التي كانت تقود سيارتها عندما تم جرها وضربها بشدة بقضبان حديدية. وتقول ديالو: "سمعت صراخها وأعتقد أن الرجال رأوا بعض الضوء من سيارة جعلتهم يهربون. فروا من هناك، كل شيء حدث بسرعة كبيرة. كانت يد خيرة تنزف وكانت تصرخ من الألم".
لا يوجد تنافس
كما تنفي ديالو نظرية التنافس الرياضي بينها وبين الحمراوي.
وذكر تقرير للشرطة الشهر الماضي، بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن "ديالو تحمل كراهية حقيقية" لزميلتها السابقة في الفريق وأنها تعتبر الحمراوي "عقبة أمام مسيرتها الرياضية".
وردت لاميناتا قائلة: "لم تمنعني خيرة الحمراوي، وكان المدير الرياضي والمدرب سعداء للغاية وراضين للغاية عن عملي وأدائي وأرادا تمديد عقدي لمدة موسمين.
"لا يوجد عنصر يوضح أنه في هذا الوقت من مصلحتي القيام بذلك. على العكس تماما. صحيح أنها بدأت في بعض مباريات الدوري. هناك مباريات في دوري أبطال أوروبا بدأت فيها. ثم بدأت مع خيرة الحمراوي. لم تكن هناك منافسة مباشرة معها وحدها. هذا ليس صحيحا".
علاقة أبيدال بالقضية
على مدار الأشهر الـ11 الماضية، كانت هناك العديد من النظريات حول سبب الهجوم.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "لوموند"الفرنسية نظرية الهجوم الانتقامي على أساس العلاقة بين الحمراوي وإريك أبيدال - لاعب منتخب فرنسا الدولي السابق ومدير الكرة السابق في برشلونة.
وقال المدعي العام لصحيفة "لوموند" إن أبيدال "سيتم استجوابه قريباً"، وأضافوا أن نظرية الهجوم الانتقامي هي "واحدة من بين أمور أخرى". يُعتقد أن هذه الزاوية قد تم استبعادها الآن من التحقيق.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قال نيكولا سيلوبيكا محامي حياة أبيدال زوجة إريك أبيدال إن موكلته ستطلب الطلاق في برشلونة بعد أن اعترف زوجها بوجود علاقة غرامية خارج نطاق الزواج مع الحمراوي.
وأكد المدعي العام أن إريك أبيدال لم يتورط قط في التحقيق ولكن تم الاستماع إليه كشاهد. لطالما نفت حياة أبيدال بشدة أي تورط له في الهجوم. على الرغم من أنها تحدثت طواعية إلى الشرطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي لمساعدتهم في استفساراتها، إلا أنها لم تكن موضع شك في القضية.
وتعتقد ديالو، مع ذلك، أن دور أبيدال لم يتم استكشافه.
وقالت ديالو: "أول شخص ذكر اسم السيد أبيدال في القضية كان لاعبة باريس سان جيرمان سكينة قرشاوي خلال جلسة الاستماع يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
"لم يكن أنا. لم أقم في أي وقت من الأوقات بتوجيه المحققين نحو هذه الفرضية، على أية حال، لم أكن على علم بعلاقة خيرة حمراوي مع السيد إبيدال. ولا أن شريحة الخط الخاص بهاتف الحمراوي كانت باسمه.
"منذ اللحظة التي اكتشفوا فيها هذه المعلومات بأنفسهم، سألوني أثناء احتجازي إذا كنت أعرف أي شيء متورط في هذا. الشيء الوحيد الذي قلته هو إنه في اليوم التالي للهجوم اتصل السيد إبيدال بمدام حمراوي وسألته أمامنا عما إذا كانت زوجته قادرة على فعل ذلك.
"بعد ذلك، سألني المحققون إذا كنت أعتقد أنها يمكن أن تكون مدام أبيدال. أجبته ببساطة أنني لا أعرف وأنني لا أتهم أحداً".
وتظل ديالو تحت الإشراف القضائي بشروط صارمة حتى انتهاء التحقيق الذي ليس له حد زمني لنهايته.