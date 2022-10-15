أميناتا ديالو تنفي تورطها في الاعتداء على زميلتها خيرة الحمراوي لاعبة باريس سان جيرمان

نفت أميناتا ديالو، لاعبة باريس سان جيرمان السابقة، وجود أي علاقة لها بمهاجمي زميلتها السابقة خيرة الحمراوي التي تعرضت للهجوم بقضيب حديدي على يد ملثمين في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وفي يوم الجمعة، 16 سبتمبر/أيلول من هذا العام، تم اعتقال ديالو وأربعة شبان ووجهت إليهم ثلاث تهم بالاعتداء الجسيم والتآمر الإجرامي.

وتورط الأربعة مع ديالو باعتبارها الشخص الذي نظم الهجوم حتى تتمكن من أن تحل محل الحمراوي في الفريق، ولا تزال ديالو تحت الإشراف القضائي الذي يشبه الكفالة المشروطة لكنها تمسكت ببراءتها دائمًا.

وتحدثت لاعبة خط الوسط السابقة في باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ الهجوم، قائلة إنها لا علاقة لها بالمهاجمين.

وأضافت في مقابلة مع RMC Sport: "أنا لا أعرفهم، أنا لم أر منهم أي شخص. لم أكن على اتصال بهم أبدا لم أتحدث معهم أبدا، اليوم، ثبت هذا من قبل المحققين. لا أستطيع أن أشرح لماذا أشاروا إلي بصفتي المحرضة على الهجوم، أنا مندهش من أن المهاجمين لا يريدون إعطاء اسم الشخص الذي أرسلهم، لكنهم يقولون فقط: إنه لأميناتا".

وبحسب التحقيق، يزعم أن ديالو حاولت أن تكتشف من خلال موقع "غوغل" كيفية صنع "كوكتيل مخدرات خطير" وبحث عن "كيفية سحق الرضفة (الركبة)".

وقالت ديالو عن الواقعة نفسها: "كان الوقت منتصف الليل وكنا نقف في شارع لم أكن أعرف أنه مضاء، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، كانت توجد شاحنة يختفي المهاجمون خلفها".

وكانت الحمراوي في السيارة مع ديالو، التي كانت تقود سيارتها عندما تم جرها وضربها بشدة بقضبان حديدية. وتقول ديالو: "سمعت صراخها وأعتقد أن الرجال رأوا بعض الضوء من سيارة جعلتهم يهربون. فروا من هناك، كل شيء حدث بسرعة كبيرة. كانت يد خيرة تنزف وكانت تصرخ من الألم".