الإعصار دوكسوري يضرب الفلبين ويهدد سواحل تايوان والصين
ضرب إعصار دوكسوري القوي ساحل شمال الفلبين، اليوم الأربعاء، برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ ما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.
وأجْلت السلطات الكثيرين لمناطق آمنة قبل العاصفة المصحوبة برياح سرعتها 175 كيلومترًا في الساعة.
ووصفت إدارة الأرصاد الصينية العاصفة بأنها "إعصار عات"، ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيسي.
ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة، وحذَّر إقليم قوانغدونغ من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.
وذكرت وكالة إدارة الكوارث في الفلبين، أن شخصًا واحدًا غرق بسبب الإعصار حتى الآن.
وقال خفر السواحل إن أكثر من أربعة آلاف راكب علقوا في موانئ بأنحاء البلاد إثر تعليق التنقلات البحرية في الفلبين.