الإعصار دوكسوري يضرب الفلبين ويهدد سواحل تايوان والصين

ضرب إعصار دوكسوري القوي ساحل شمال الفلبين، اليوم الأربعاء، برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ ما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.