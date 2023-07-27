إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية مزودة بصواريخ عالية الدقة
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه أحبط محاولة للاستخبارات الأوكرانية لشن هجوم على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي مزودة بأسلحة عالية الدقة.
وجاء في بيان الأمن الروسي "منع جهاز الأمن الفيدرالي محاولة الاستخبارات الأوكرانية، ارتكاب عمل إرهابي على إحدى سفن أسطول البحر الأسود التي تحمل أسلحة عالية الدقة".
وتابع البيان "نتيجة للإجراءات المتخذة، فإن أحد الجنود من البحرية الروسية الذي جندته الاستخبارات الأوكرانية اعتقل، وبحوزته عبوتان ناسفتان بكتلة إجمالية كيلوغرام واحد من مادة تي إن تي ".
وأشار البيان، إلى أنّه "يشتبه بأنّ الجندي قام بنقل معلومات تشكل سرًا من أسرار الدولة إلى العدو".