إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية مزودة بصواريخ عالية الدقة

وتابع البيان "نتيجة للإجراءات المتخذة، فإن أحد الجنود من البحرية الروسية الذي جندته الاستخبارات الأوكرانية اعتقل، وبحوزته عبوتان ناسفتان بكتلة إجمالية كيلوغرام واحد من مادة تي إن تي ".

وأشار البيان، إلى أنّه "يشتبه بأنّ الجندي قام بنقل معلومات تشكل سرًا من أسرار الدولة إلى العدو".