الدفع مقابل الأخبار.. "فرانس برس" تقاضي منصة "إكس"

قالت وكالة "فرانس برس"، أمس الأربعاء، إنها رفعت دعوى قضائية في باريس ضد منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) المملوكة لإيلون ماسك، متهمة إياها بالعزوف عن مناقشة مسألة الدفع المحتمل مقابل توزيع محتوى الوكالة.

وسنت فرنسا قانونًا لحقوق الملكية الفكرية في عام 2019 يعرف باسم "الحقوق المجاورة" يلزم منصات الإنترنت الكبيرة على الدخول في محادثات مع دور النشر التي تسعى للحصول على أجر مقابل أخبارها.

وقالت الوكالة في بيان: "عبَّرت وكالة فرانس برس عن قلقها من رفض تويتر (الذي أعيد تسميته مؤخرًا بـ"إكس") الواضح للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتطبيق قانون الحقوق المجاورة للصحافة".

وانتقد ماسك تحرك وكالة "فرانس برس" في منشور على منصة "إكس".

وقال: "هذا غريب. يريدون منا أن ندفع لهم مقابل حركة التصفح على مواقعهم، حيث يحققون إيرادات من الإعلانات ولا نفعل نحن ذلك؟".