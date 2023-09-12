سلطان النيادي يستعد لأول ظهور إعلامي بعد عودته من الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن أول ظهور إعلامي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء.

وقال حساب مركز محمد بن راشد للفضاء في "إكس" أن "النيادي سيتحدث اليوم وزملاؤه حول مهمتهم التي امتدت لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية".