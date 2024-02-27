صاحب الألف فزورة.. وفاة الشاعر الغنائي المصري بخيت بيومي

توفي الشاعر الغنائي المصري بخيت بيومي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًّا كبيرًا.

وتعرَّض "بخيت" لأزمة صحية صباح أمس الإثنين، دخل على إثرها المستشفى إلا أنه لم يكمل ساعات بداخله، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر أن تقام الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء، بمسقط رأسه بمدينة المنصورة، حيث سيدفن بمقابر العائلة هناك.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين المصرية الشاعر الراحل بمنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك جاء فيه: "تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير بخيت بيومى، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازى لأسرته ومحبيه.