أول تعليق من باريس سان جيرمان حول أزمة رحيل كيليان مبابي
خرج لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للرد على التقارير التي أشارت إلى رغبة كيليان مبابي، نجم الفريق، في الرحيل خلال انتقالات يناير.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن العلاقات بين مبابي وسان جيرمان متوترة، حيث إن اللاعب قدَّم طلبًا للرحيل عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.
وأشارت إلى أن مبابي يعمل أيضًا على محاولات للرحيل في يناير المقبل، لكن سان جيرمان يرفض هذا الأمر تمامًا.
وأوضحت أن باريس وافق على رحيل مبابي في نهاية الموسم بشرط عدم الانتقال إلى ريال مدريد.
ولكن كامبوس قال في تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "لدينا شائعات كل يوم ولا يمكننا المجيء والتحدث عنها طوال الوقت، في هذه الحالة يكون الأمر خاصًا وخطيرًا قبل مباراة مهمة (ضد بنفيكا)، إنه أمر خطير لأن أسمي موجود هناك، حيث تحدثت التقارير عن رحيلي المحتمل أيضًا، وأنا مع مبابي كل يوم".
وشدد كامبوس في ختام تصريحاته: "لم يخبرني مبابي أبدًا أنه سيغادر في يناير، إنه ليس تصريحًا من اللاعب، إنها معلومات وقبل مباراة كهذه، الأمر خطير للغاية".
وأردف: "أنا هنا (أمام الكاميرات) لكي أنكر، لم يتحدث كيليان أبدًا مع الرئيس بشأن المغادرة في يناير، لم نتحدث عن ذلك أبدًا، إنه واضح جدًا".
كما رد المستشار الرياضي على الشائعات بشأن إمكانية رحيله، قائلًا: "بالنسبة لي، لدي عقد لمدة 3 سنوات في باريس سان جيرمان، وأنا سعيد جدًا لوجودي هنا".
وكان مبابي قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد، لكن النادي الفرنسي أقنع المهاجم بتجديد عقده.
ولم تتوقف أنباء رحيل مبابي رغم التجديد، حيث تطرق اللاعب في حديث سابق إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان من بين الأشخاص الذين تواصلوا معه لإقناعه بالتجديد والبقاء.
وأوضحت التقارير أن مبابي يرى أن سان جيرمان خانه، بعد أن قدَّم له سلسلة من الوعود غير القابلة للتنفيذ، من أجل إقناعه بالتجديد في الموسم الماضي.
وقالت إن مبابي وقع حتى عام 2024 وليس 2025، لكنه وافق على الظهور بقميص عليه 2025 أثناء إعلان التجديد كعلامة على حسن نيته وامتنانه للمدينة والنادي.