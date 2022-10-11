أول تعليق من باريس سان جيرمان حول أزمة رحيل كيليان مبابي

خرج لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للرد على التقارير التي أشارت إلى رغبة كيليان مبابي، نجم الفريق، في الرحيل خلال انتقالات يناير.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن العلاقات بين مبابي وسان جيرمان متوترة، حيث إن اللاعب قدَّم طلبًا للرحيل عن "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن مبابي يعمل أيضًا على محاولات للرحيل في يناير المقبل، لكن سان جيرمان يرفض هذا الأمر تمامًا.

وأوضحت أن باريس وافق على رحيل مبابي في نهاية الموسم بشرط عدم الانتقال إلى ريال مدريد.

ولكن كامبوس قال في تصريحاته لقناة "كانال بلس" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "لدينا شائعات كل يوم ولا يمكننا المجيء والتحدث عنها طوال الوقت، في هذه الحالة يكون الأمر خاصًا وخطيرًا قبل مباراة مهمة (ضد بنفيكا)، إنه أمر خطير لأن أسمي موجود هناك، حيث تحدثت التقارير عن رحيلي المحتمل أيضًا، وأنا مع مبابي كل يوم".

وشدد كامبوس في ختام تصريحاته: "لم يخبرني مبابي أبدًا أنه سيغادر في يناير، إنه ليس تصريحًا من اللاعب، إنها معلومات وقبل مباراة كهذه، الأمر خطير للغاية".

وأردف: "أنا هنا (أمام الكاميرات) لكي أنكر، لم يتحدث كيليان أبدًا مع الرئيس بشأن المغادرة في يناير، لم نتحدث عن ذلك أبدًا، إنه واضح جدًا".