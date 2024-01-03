الفنانة السورية رداح رجب: أكره والدي.. وزوجي خانني كثيرًا

كشفت الفنانة السورية رداح رجب تفاصيل من حياتها الشخصية، خلال لقاء مع الإعلامي عطية عوض، تطرقت فيه إلى علاقتها بوالدها وزوجها السابق.

وقالت إن "علاقتها كانت سيئة مع والدها، وكان بينهما قطيعة طويلة، ولم تقبل أي وساطة صلح بينهما".

وأكدت أنّها "رفضت رؤية والدها والصلح معه قبل وفاته بسبب العنف والأذى النفسي الذي ألحقه بوالدتها، والتي تعتبرها الإنسانة الأهم في كل حياتها".

وأضافت "رداح" أنها منذ علمها بقيام والدها بتعذيب والدتها وضربها كرهته وحقدت عليه، معلقة: "ولمّا كبرت قالوا لي أبوك مريض ما تأثرت أبدا وقلت لهم والله إذا بشوفه قدامي مشلول ما بزعل عليه ولا بترف عيني عليه لأنه عذب الإنسانة الوحيدة اللي بحبها وبعشقها وآذاها".

كما كشفت أن انفصالها عن زوجها السابق، كان بسبب خياناته المتكررة لها، واعترافه بذلك دون مبالاة.

وأوضحت الفنانة السورية أنها "سافرت في أحد الأيام وحين عادت إلى المنزل أخبرها الجيران بقدوم عدد من النساء من الوسط الفني إلى المنزل، وحينما أخبرته لم يُنكر ذلك"، لافتة إلى أن زوجها لم ينكر خيانته لها مع إحدى الفنانات، مبينة أنها تواصلت أمامه مع الفنانة التي خانها معها عبر الهاتف، وأخبرتها أنها شربت معه القهوة فقط.

ولفتت إلى أن استمرار زوجها بخيانتها، دفعها للانفصال عنه بعد 7 سنوات من الزواج، مضيفة أنها ورغم كل ما حصل لا تزال تحبّه، وله مكانة خاصة في قلبها.