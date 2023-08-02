انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان جرّاء إعصار اليابان

ذكرت تقارير إعلامية أنّ شخصا لقي حتفه فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان في جنوب اليابان، الأربعاء، لدى اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وأُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة، حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.