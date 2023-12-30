رفض طعن دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

رفضت محكمة النقض في الرباط طعنا مقدما من الفنانة دنيا بطمة في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها في قضية "حمزة مون بيبي".

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالسجن النافذ مدة عام على "بطمة"، على خلفية تورطها في القضية.

وتجاهلت الفنانة المغربية رفض طعنها؛ إذ وثقت عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، إطلالتها، بتعليق في رد غير مباشر بصوت الشاعر محمود درويش: "الجميلات هن القويات".

كما أعلنت في مقطع فيديو آخر عن استعدادها لإحياء ليلة رأس السنة في طنجة.

ومن غير المعروف إن كان سيتم إلقاء القبض على الفنانة المغربية لقضاء فترة حكمها أم لا.