أفضل 10 وجبات إفطار صحية بعد ممارسة الرياضة
تعد وجبة الإفطار الغنية بالعناصر الغذائية والصحية بعد أداء التمارين الرياضية، من الأمور المهمة للغاية للحفاظ على جسم صحي ومثالي.
ووفقًا لموقع "eat this" تشير الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين الصباحية، سواء كانت تمارين لرفع الأثقال أو الركض في حال الصيام، يمكن أن تساعد جسمك على حرق الدهون وتسريع فقدان الوزن، لذا فمن المؤكد أن تفكر في الحصول على وجبة صحية بعد التمرين.
شاركت أخصائية التغذية جيانا ماسي، أفضل 10 وجبات إفطار صحية لتغذية الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية، ومنها:
ساندويش البيض
أكدت ماسي أنّ الجمع بين فوائد البيض الصحية وخبز الحبوب الكاملة يساعد على الحصول على وجبة إفطار متوازنة وكاملة.
ويعمل البروتين الموجود في البيض على تغذية العضلات، بينما تعمل الكربوهيدرات الموجودة في الخبز على تجديد مخازن الطاقة؛ ما يجعل هذه الوجبة مثالية لأولئك الذين يريدون وجبة إفطار سريعة ومغذية بعد التمرين.
خبز البيض
وتقترح ماسي كذلك إعداد خبز البيض المحشو بالبيض والخضراوات، للحصول على وجبة صحية ومفيدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تنوع خبز البيض يسمح لك بتوفير جرعة دسمة من البروتين من البيض والكربوهيدرات الأساسية والفيتامينات والمعادن من الخضار.
حلويات البروتين
ووفقًا لأخصائية التغذية، عادةً ما يتم تصنيع هذه الحلويات الصغيرة الحجم بمزيج من مسحوق البروتين والمكسرات والمكونات الصحية الأخرى. وتوفر كثافتها من السعرات الحرارية طريقة جيدة لاستعادة النشاط بعد التمرين، ما يجعلها خيارًا صحيًّا لوجبة الإفطار في الصباح.
مسحوق البروتين (بروتين شيك)
وأضافت أن مسحوق البروتين مكون من مصل اللبن، ومزجه مع الماء أو الحليب أو بديل خالٍ من منتجات الألبان يوفر مصدرًا سريعًا وسهل الهضم للبروتين.
قم بإضافة الفواكه أو زبدة الجوز لمزيد من النكهة والعناصر الغذائية.
دقيق الشوفان البروتين
قم بإضافة محتوى البروتين في دقيق الشوفان الصباحي عن طريق إضافة معلقة من مسحوق البروتين أو زبدة الجوز أو البذور أو الزبادي اليوناني، لأن مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتين يدعم مستويات الطاقة المستدامة خلال اليوم.