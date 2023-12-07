أفضل 10 وجبات إفطار صحية بعد ممارسة الرياضة

تعد وجبة الإفطار الغنية بالعناصر الغذائية والصحية بعد أداء التمارين الرياضية، من الأمور المهمة للغاية للحفاظ على جسم صحي ومثالي.

ووفقًا لموقع "eat this" تشير الأبحاث إلى أن ممارسة التمارين الصباحية، سواء كانت تمارين لرفع الأثقال أو الركض في حال الصيام، يمكن أن تساعد جسمك على حرق الدهون وتسريع فقدان الوزن، لذا فمن المؤكد أن تفكر في الحصول على وجبة صحية بعد التمرين.

شاركت أخصائية التغذية جيانا ماسي، أفضل 10 وجبات إفطار صحية لتغذية الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية، ومنها: