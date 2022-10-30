ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف فوزا قاتلا من فالنسيا

خطف فريق برشلونة فوزا قاتلا بنتيجة (1-0) من نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، في معقل الخفافيش "الميستايا".

وسجل هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 93.

شهدت الدقيقة 42 قيام تشافي هيرنانديز باستبدال إريك غارسيا الذي يبدو أنه يعاني من إصابة وشارك ماركوس ألونسو بدلاً منه.