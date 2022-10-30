ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يخطف فوزا قاتلا من فالنسيا
رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا مؤقتا.
خطف فريق برشلونة فوزا قاتلا بنتيجة (1-0) من نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني، في معقل الخفافيش "الميستايا".
وسجل هدف المباراة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 93.
شهدت الدقيقة 42 قيام تشافي هيرنانديز باستبدال إريك غارسيا الذي يبدو أنه يعاني من إصابة وشارك ماركوس ألونسو بدلاً منه.
وفي الدقيقة 72 سقط كوندي أرضًا وبدا يعاني من إصابة في أوتار الركبة وتم استبداله عقب دقيقتين وشارك بيكيه بدلاً منه.
ومع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع اقتنص روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة بتمريرة من رافينيا.
بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا مؤقتا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.