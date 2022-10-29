مقتل 59 شخصًا وإصابة 150 في تدافع خلال احتفالات الهالوين بكوريا الجنوبية

قتل نحو 59 شخصا وأصيب 150 آخرون إثر تدافع حشود غفيرة كانت تحتفل بالهالوين في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بحسب رويترز.

وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قالوا في وقت سابق إن نحو 100 شخص أصيبوا، ويخشى مقتل عدد غير محدد بعد أن سحقهم حشد كبير في شارع ضيق خلال احتفالات الهالوين في العاصمة سيول.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تشوي تشون سيك، المسؤول في وكالة الإطفاء الوطنية، قوله إن نحو 100 شخص أصيبوا خلال موجة الحشود ليلة السبت في منطقة إيتايون الترفيهية وإن نحو 50 شخصًا يعالجون من السكتة القلبية حتى وقت مبكر من يوم الأحد.

قال تشوي إنه يعتقد أن الناس قد سُحقوا حتى الموت بعد أن بدأ حشد كبير، التقدم في زقاق ضيق.

وقال إن أكثر من 400 من عمال الطوارئ و140 مركبة من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جميع الأفراد المتاحين في سيول، تم نشرهم في الشوارع لعلاج الجرحى.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية بشكل منفصل في بيان إن المسؤولين مازالوا يحاولون تحديد العدد الدقيق لمرضى الطوارئ.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور من مكان الحادث سيارات إسعاف مصطفة في الشوارع وسط تواجد مكثف للشرطة وعمال الطوارئ ينقلون الجرحى على نقالات، كما شوهد عمال الطوارئ والمشاة وهم يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي على الأشخاص الذين يرقدون في الشوارع، وشوهد العديد من الأشخاص، ومن بين الجرحى على ما يبدو، مغطون ببطانيات صفراء.

وأكدت الشرطة أن عشرات الأشخاص كانوا يتلقون الإنعاش القلبي الرئوي في شوارع إتايوان، بينما نُقل آخرون إلى المستشفيات القريبة.

وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الناس إلى حانة في إتايوان بعد سماع زيارة أحد المشاهير المجهولين هناك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن حوالي 100 ألف شخص توافدوا على شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كوفيد -19 في الأشهر الأخيرة.