العثور على بطل فيلم "باراسايت" ميتا

قال مسؤول بالدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن "السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت "طفيلي" الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتا اليوم الأربعاء، بعد بلاغ عن اختفائه".

وخضع لي (48 عاما)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنّ الممثل قال خلال التحقيق إنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وقال مسؤول الدفاع المدني، إن السلطات عثرت على لي أثناء عملية بحث بعد بلاغ عن اختفائه.

وفي وقت سابق، ذكرت "يونهاب" نقلا عن الشرطة إنه "تم العثور على لي في سيارة في حديقة في العاصمة سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة، أن الممثل غادر المنزل تاركًا رسالة انتحار على ما يبدو".

وفاز فيلم باراسايت، الذي أنتج عام 2019، وأخرجه بونج جون-هو، بأربع جوائز أوسكار في فبراير/شباط 2020 في فئات أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم روائي عالمي.

وقد حصل على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار.