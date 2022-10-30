الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين
يخوض فريق الشارقة اختباراً صعباً، مساء اليوم الأحد، على ملعبه أمام ضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر دوري أدنوك للمحترفين.
وتقام اليوم الأحد مواجهة متكافئة بين عجمان والبطائح، كما يلعب بني ياس ضد ضيفه الظفرة ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وبدأت الجولة بفوز الجزيرة على الوصل بنتيجة 2-0، كما فاز خورفكان على حساب النصر بنتيجة 1-0، كما تغلب شباب الأهلي دبي على العين بنتيجة 2-1، وفاز اتحاد كلباء على النصر بنتيجة 5-3.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الوحدة في دوري أدنوك.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة عند دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة.
وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
ويدير اللقاء طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماش بوجنار ومعه حاملا الراية بلازس بوزاس وبيتر كوبور بجانب حكم تقنية الفيديو بلازس بيركي ويساعد الطاقم الثنائي الإماراتي نواف الزيودي حكماً رابعاً وعيسى خليفة مساعداً لحكم الفيديو.
ترتيب الفريقين
يتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 16 نقطة من 7 جولات، وحقق الفريق 5 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد وتلقى هزيمة وحيدة.
وسجل الشارقة 15 هدفاً واستقبل 6 أهداف، ويقود الفريق مدربه الروماني أولاريو كوزمين.
ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 13 نقطة، وحقق 4 انتصارات وتعادلاً وحيداً وتلقى هزيمتين.
وسجل الوحدة 18 هدفاً واستقبل 9 أهداف، ويقود الفريق مدربه الإسباني مانويل خيمينيز.
وتبدو المواجهة ثأرية بالنسبة للوحدة الذي خسر نهائي كأس رئيس الدولة قبل 9 أيام بعد تغلب الشارقة بنتيجة 1-0 وتحقيق اللقب.
أسلحة الشارقة
يدخل الشارقة المباراة منتشياً بتتويجه بلقب كأس رئيس الإمارات، ولكنه في الوقت ذاته يبحث عن الفوز لتعزيز الصدارة.
وقال المدرب أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن لقاء الدوري يختلف تماماً عن نهائي الكأس موضحاً أن الجميع مطالب بالتركيز لتحقيق الفوز.
وأشار إلى أن الوحدة منافس يملك إمكانيات عالية ولا يستهان به على الإطلاق مؤكداً أن التتويج بالكأس يعطي دوافع قوية للاعبي الفريق لتحقيق الانتصارات.
ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى درويش محمد وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة كوستاس مانولاس والحسن صالح وخالد الظنحاني وشاهين عبد الرحمن.
ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره خالد باوزير وفي صناعة الألعاب النجم ميراليم بيانيتش وفي الهجوم باكو ألكاسير وعثمان كمارا وكايو لوكاس.
أوراق الوحدة
يسعى الوحدة لمصالحة جماهيره والثأر من ضياع لقب كأس رئيس الإمارات على يد الشارقة.
وأكد المدرب مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه سيخوض مباراة مهمة وصعبة أمام الفريق المتصدر معلناً جاهزية لاعبيه دون أي غيابات.
وأضاف "خسارة الكأس لن تؤثر علينا فكل مباراة تختلف عن الأخرى، وسنواجه الشارقة في عقر داره وهو أمر يزيد صعوبة اللقاء".
ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي روبن فيليب ولوكاس بيمنتا وفارس جمعة ومحمد المنهالي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان ماركيز وأدريان سيلفا وفي صناعة اللعب إسماعيل مطر وعلى الأطراف طحنون الزعابي وأحمد رفعت مع المهاجم جواو بيدرو.
وأكد شاكر عبد الفتاح، مدرب العين الأسبق، لـ"إرم نيوز"، أن الهزيمة التي تلقاها الوحدة في نهائي الكأس تلقي بظلالها بعكس ما ردده مدرب الفريق.
وأوضح أن الضغوط متساوية على الفريقين فالوحدة يسعى لمصالحة جماهيره والشارقة يريد تعزيز الصدارة، ولكن التوتر سيكون أكبر على لاعبي الوحدة.
وتوقع عبد الفتاح صراعاً مثيراً بين الأطراف المميزة للوحدة وعمق الملعب واختراقه من جانب الشارقة.