الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

يخوض فريق الشارقة اختباراً صعباً، مساء اليوم الأحد، على ملعبه أمام ضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام اليوم الأحد مواجهة متكافئة بين عجمان والبطائح، كما يلعب بني ياس ضد ضيفه الظفرة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبدأت الجولة بفوز الجزيرة على الوصل بنتيجة 2-0، كما فاز خورفكان على حساب النصر بنتيجة 1-0، كما تغلب شباب الأهلي دبي على العين بنتيجة 2-1، وفاز اتحاد كلباء على النصر بنتيجة 5-3.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشارقة ضد الوحدة في دوري أدنوك.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة عند دقات الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة.

وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مجري بقيادة تاماش بوجنار ومعه حاملا الراية بلازس بوزاس وبيتر كوبور بجانب حكم تقنية الفيديو بلازس بيركي ويساعد الطاقم الثنائي الإماراتي نواف الزيودي حكماً رابعاً وعيسى خليفة مساعداً لحكم الفيديو.